Druhá skončila v Tomaszówě Mazowieckém na kilometru Chloé Hoogendoornová z Nizozemska, třetí byla její krajanka Isabel Greveltová.
„Je to super pocit, kterému pořád nemůžu uvěřit,“ řekla Zdráhalová v nahrávce pro média. „Nedokážu říct, jestli je někdo připravený říct, že bude první. Já ne. Jdu na start s tím, že chci podat co nejlepší výkon. Když jsem viděla, co předvedly Holanďanky, co zajely za časy, tak jsem si řekla. OK, uvidíme. Rozjedu to a musím dát vše do posledního kola, ve kterém je dokážu porazit. A povedlo se,“ uvedla.
Svěřenkyně trenéra Petra Nováka nastupovala na start s nejlepším osobním rekordem ze všech závodnic. Představila se v závěrečné rozjížďce společně s domácí Igou Wojtasikovou, kterou bezpečně o více než dvě sekundy porazila a v závěrečném kole se posunula i na první místo. Hoogendoornovou porazila o 28 setin sekundy.
Zdráhalová přiznala, že v průběhu jízdy nevěděla, jak na tom je. „Petr (trenér Novák) na mě sice něco křičel, ale já mám občas problém mu rozumět a vůbec ho slyšet. Prostě jsem tam nechala všechno, a když jsem se pak podívala na tabuli a viděla, že jsem vyhrála, tak to bylo něco neuvěřitelného,“ řekla rodačka z Dvora Králové nad Labem.Č
Poprvé si mohla užít poslech hymny na stupních vítězů. „Bylo to zvláštní. Když jsem tam stála, tak se mi hrozně chtělo brečet, ale říkala jsem si, že nesmím. Že by to bylo trapné. Měla jsem, co dělat a měla jsem slzy na krajíčku. Ale užívala jsem si to,“ řekla Zdráhalová.
Česká reprezentantka dokonale využila slabší konkurenci na kontinentálním šampionátu, řada rychlobruslařek se totiž soustředí na přípravu na finále Světového poháru v Inzellu a únorové olympijské hry v Miláně.
„Platí to, co jsem už říkala v sobotu. Je to první zlatá medaile z mistrovství Evropy a už se mi to povést nemusí. V sezoně to jde dobrým směrem a doufám, že to bude pokračovat i v dalších závodech,“ prohlásila Zdráhalová. Věří, že i nadále dokáže potvrzovat, že patří mezi nejlepší. „A že se to ještě zlepší,“ řekla.
Velkou radost z úspěchů Zdráhalové měla i její životní partnerka Martina Sáblíková, která na ME skončila čtvrtá v závodu na 3000 metrů. „Myslela jsem si, že vyhrát je nejlepší pocit. Ale mýlila jsem se. Ten nejlepší jsem měla dnes. Radost milovaného člověka je víc, jak cokoliv jiného. Děkuji Ti Nikol a moc gratuluji,“ napsala trojnásobná olympijská vítězka na Instagramu.
ME v rychlobruslení v Tomaszówě Mazowieckém (Polsko)
Muži
1500 m: 1. Kongshaug (Nor.) 1:46,086, 2. Semirunnij (Pol.) 1:46,503, 3. Prins (Niz.) 1:46,616, ...19. Procházka (ČR) 1:54,026.
Závod s hromadným startem: 1. Swings (Belg.), 2. Hoolwerf (Niz.), 3. Giovannini (It.), ...18. Procházka.
Ženy
Stíhací závod družstev: 1. Nizozemsko 3:01,355, 2. Belgie 3:03,975, 3. Polsko 3:07,727.
Závod s hromadným startem: 1. Thorupová (Dán.), 2. Lollobrigidaová (It.), 3. Vanhoutteová (Belg.), ...8. Korvasová, 13. Kuršová (obě ČR).