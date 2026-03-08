Na desítce nejrychlejší, celkově stříbrný. Jílek vybojoval na MS ve víceboji medaili

  17:55aktualizováno  17:55
Rychlobruslař Metoděj Jílek se stal v Heerenveenu vicemistrem světa ve víceboji. Při své premiéře na šampionátu se devatenáctiletý český reprezentant posunul na stříbrnou pozici výhrou v závěrečném závodě na 10 000 metrů, v němž se v únoru v Miláně stal olympijským šampionem. Nikola Zdráhalová byla desátá, tituly získali Norové Sander Eitrem a Ragne Wiklundová.
Rychlobruslař Metoděj Jílek na trati 10 000 metrů na MS ve víceboji.

Rychlobruslař Metoděj Jílek na trati 10 000 metrů na MS ve víceboji. | foto: Reuters

Jílek na medaili útočil z pátého místa po třech disciplínách. Závěrečnou desítku zahájil na rozdíl od sobotní pětky volněji a postupně zrychloval. Výsledkem byl absolutně čtvrtý nejlepší čas sezony 12:30,54, kterým hodil rukavici zbývajícím čtyřem soupeřům.

O medaili bojoval především s Polákem Vladimirem Semirunným a Norem Pederem Kongshaugem, kterým po závodě na 1500 metrů patřilo třetí a čtvrté místo.

Rychlobruslař Metoděj Jílek na trati 10 000 metrů na MS ve víceboji.

Ani jeden z nich však nedokázal Jílkovu času konkurovat a před závěrečnou jízdou bylo jasné, že mladý český rychlobruslař získá medaili.

Bronz, který sám po sobotě považoval za nejpravděpodobnější, dokázal ještě vylepšit poté, co na maratonské trati došly síly vedoucímu Jordanu Stolzovi.

Americký obhájce prvenství už coby specialista absolvoval tento týden v Heereveenu i mistrovství světa ve sprinterském víceboji a na českého mladíka na desítce ztratil více než minutu. Klesl až na čtvrtou pozici za bronzového Semirunného.

Nový mistr světa Nor Sander Eitrem slaví s fanoušky po závodě na 10 000 m na MS ve víceboji v Heerenveenu.

Jako jediný dokázal náskok před Jílkem udržet jeho přemožitel z olympijského závodu na 5000 metrů Eitrem, jemuž desetisekundový odstup za Čechem na desítce stačil ke zlatu.

Ziskem stříbra korunoval Jílek svou přelomovou sezonu, v níž vybojoval olympijské zlato na 10 000 metrů, stříbro na poloviční trati a stal se celkovým vítězem Světového poháru na dlouhých tratích.

Začíná kráčet ve stopách trojnásobné olympijské šampionky Martiny Sáblíkové, jež v Heerenveenu v sobotu uzavřela svou hvězdnou kariéru a Jílka v hale Thialf podporovala.

Zdráhalová byla desátá na patnáctistovce a stejné místo obsadila celkově. Devětadvacetiletá rychlobruslařka se představila v sedmé rozjížďce společně s Belgičankou Sandrine Tasovou, kterou porazila.

Nikola Zdráhalová v závodě na 1500 metrů na MS ve víceboji.

Za asistence Sáblíkové, která ji stejně jako na olympiádě v Miláně doprovodila na start jako trenérka, zajela čas 1:56,55 a byla průběžně druhá. Následně ale klesla na desátou pozici.

„Pro mě to byl extrémně náročný závod. Už jen to, že jsem musela připravit hlavu na to, že musím podat dobrý výkon. Za celkové umístění jsem ale šťastná. Nepočítala jsem s tím, že bych se dostala do top desítky,“ řekla Zdráhalová novinářům.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka byla maximálně spokojená s výkonem na úvodní pětistovce, sobotní závod na 3000 metrů pro ni byl extrémně náročný. Dlouhým tratím se totiž v sezoně nevěnovala. Nakonec byla ráda, že nemusí absolvovat start na 5000 metrů.

Titul získala Wiklundová, jež byla v Heerenveenu nejrychlejší na nejdelších tratích 3000 a 5000 metrů. Druhá skončila domácí Marijke Groenewoudová a bronzem uzavřela svou úspěšnou kariéru Japonka Miho Takagiová.

Mistrovství světa v rychlobruslařském víceboji

Heerenveen (Nizozemsko)

Muži:
1500 m: 1. Stolz (USA) 1:43,11, 2. Eitrem 1:43,92, 3. Kongshaug (oba Nor.) 1:44,20, 4. Jílek (ČR) 1:45,01.
10 000 m: 1. Jílek 12:30,54, 2. Semirunnij (Pol.) 12:34,37, 3. Eitrem 12:41,27.
Konečné pořadí (po 4 závodech): 1. Eitrem 145,804, 2. Jílek 146,117, 3. Semirunnij 146,243.

Ženy:
1500 m: 1. Beuneová (Niz.) 1:53,19, 2. Takagiová (Jap.) 1:53,48, 3. Wiklundová (Nor.) 1:53,83, ...10. Zdráhalová (ČR) 1:56,55.
5000 m: 1. Wiklundová 6:52,03, 2. Groenewoudová (Niz.) 6:52,55, 3. Lollobrigidaová (It.) 6:56,77.
Konečné pořadí (po 4 závodech): 1. Wiklundová 157,457, 2. Groenewoudová 158,086, 3. Takagiová 158,287, ...10. Zdráhalová 119,378, 23. Sáblíková (ČR) 83,640.

