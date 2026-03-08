Na desítce nejrychlejší, celkově stříbrný. Jílek vybojoval na MS ve víceboji medaili

Jílek na medaili útočil z pátého místa po třech disciplínách. Závěrečnou desítku zahájil na rozdíl od sobotní pětky volněji a postupně zrychloval. Výsledkem byl absolutně čtvrtý nejlepší čas sezony 12:30,54, kterým hodil rukavici zbývajícím čtyřem soupeřům.
O medaili bojoval především s Polákem Vladimirem Semirunným a Norem Pederem Kongshaugem, kterým po závodě na 1500 metrů patřilo třetí a čtvrté místo.
Ani jeden z nich však nedokázal Jílkovu času konkurovat a před závěrečnou jízdou bylo jasné, že mladý český rychlobruslař získá medaili.
Bronz, který sám po sobotě považoval za nejpravděpodobnější, dokázal ještě vylepšit poté, co na maratonské trati došly síly vedoucímu Jordanu Stolzovi.
Americký obhájce prvenství už coby specialista absolvoval tento týden v Heereveenu i mistrovství světa ve sprinterském víceboji a na českého mladíka na desítce ztratil více než minutu. Klesl až na čtvrtou pozici za bronzového Semirunného.
Jako jediný dokázal náskok před Jílkem udržet jeho přemožitel z olympijského závodu na 5000 metrů Eitrem, jemuž desetisekundový odstup za Čechem na desítce stačil ke zlatu.
Ziskem stříbra korunoval Jílek svou přelomovou sezonu, v níž vybojoval olympijské zlato na 10 000 metrů, stříbro na poloviční trati a stal se celkovým vítězem Světového poháru na dlouhých tratích.
Začíná kráčet ve stopách trojnásobné olympijské šampionky Martiny Sáblíkové, jež v Heerenveenu v sobotu uzavřela svou hvězdnou kariéru a Jílka v hale Thialf podporovala.
Zdráhalová byla desátá na patnáctistovce a stejné místo obsadila celkově. Devětadvacetiletá rychlobruslařka se představila v sedmé rozjížďce společně s Belgičankou Sandrine Tasovou, kterou porazila.
Za asistence Sáblíkové, která ji stejně jako na olympiádě v Miláně doprovodila na start jako trenérka, zajela čas 1:56,55 a byla průběžně druhá. Následně ale klesla na desátou pozici.
„Pro mě to byl extrémně náročný závod. Už jen to, že jsem musela připravit hlavu na to, že musím podat dobrý výkon. Za celkové umístění jsem ale šťastná. Nepočítala jsem s tím, že bych se dostala do top desítky,“ řekla Zdráhalová novinářům.
Svěřenkyně trenéra Petra Nováka byla maximálně spokojená s výkonem na úvodní pětistovce, sobotní závod na 3000 metrů pro ni byl extrémně náročný. Dlouhým tratím se totiž v sezoně nevěnovala. Nakonec byla ráda, že nemusí absolvovat start na 5000 metrů.
Titul získala Wiklundová, jež byla v Heerenveenu nejrychlejší na nejdelších tratích 3000 a 5000 metrů. Druhá skončila domácí Marijke Groenewoudová a bronzem uzavřela svou úspěšnou kariéru Japonka Miho Takagiová.
Mistrovství světa v rychlobruslařském víceboji
Heerenveen (Nizozemsko)
Muži:
Ženy: