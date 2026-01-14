- Rychlobruslařské závody ZOH bude hostit Milán od 7. do 21. února 2026.
- Kvalifikací na zimní olympijské hry jsou listopadové a prosincové závody Světového poháru.
Předpokládané české starty:
- Martina Sáblíková: 3000 m a 5000 m
- Metoděj Jílek: 1500 m, 5000 m, 10000 m a závod s hromadným startem
- Nikola Zdráhalová: 1000 m, 1500 m, 3000 m a malá šance na start v závodu na 500 m
Program, rychlobruslení na ZOH 2026:
|Disciplína
|Datum
|Začátek (CET)
|Předpokládaná česká účast
|🏁 Výsledek
|1
|Ženy – 3000 m
|Sobota 7. 2. 2026
|16:00
|Martina Sáblíková, Nikola Zdráhalová
|2
|Muži – 5000 m
|Neděle 8. 2. 2026
|16:00
|Metoděj Jílek
|3
|Ženy – 1000 m
|Pondělí 9. 2. 2026
|17:30
|Nikola Zdráhalová
|4
|Muži – 1000 m
|Středa 11. 2. 2026
|12:30
|5
|Ženy – 5000 m
|Čtvrtek 12. 2. 2026
|16:30
|Martina Sáblíková
|6
|Muži – 10 000 m
|Pátek 13. 2. 2026
|16:00
|Metoděj Jílek
|7
|Muži – 500 m
|Sobota 14. 2. 2026
|16:00
|8
|Ženy – 500 m
|Neděle 15. 2. 2026
|16:00
|Nikola Zdráhalová? (malá šance)
|9
|Muži – Stíhací závod družstev
|Úterý 17. 2. 2026
|14:30
|10
|Ženy – Stíhací závod družstev
|Úterý 17. 2. 2026
|14:30
|11
|Muži – 1500 m
|Čtvrtek 19. 2. 2026
|16:30
|Metoděj Jílek
|12
|Ženy – 1500 m
|Pátek 20. 2. 2026
|16:30
|Nikola Zdráhalová
|13
|Muži – Hromadný start
|Sobota 21. 2. 2026
|15:00
|Metoděj Jílek
|14
|Ženy – Hromadný start
|Sobota 21. 2. 2026
|15:00
|Nikola Zdráhalová? (možná někdo další)
Vizitky českých reprezentantů:
Martina Sáblíková
Datum narození: 27. listopadu 1987
Místo narození: Nové Město na Moravě, ČR
Trenér: Petr Novák
🏅 Úspěchy Martiny Sáblíkové:
- Olympijské hry:
- 3× zlato (5000 m – 2010 Vancouver, 2014 Soči; 3000 m – 2010 Vancouver)
- 2× stříbro (3000 m – 2014 Soči, 5000 m – 2018 Pchjongčchang)
- 2× bronz (1500 m – 2010 Vancouver, 3000 m – 2018 Pchjongčchang)
- Mistrovství světa na jednotlivých tratích:
- 21× zlato
- 9× stříbro
- 5× bronz
- Celkem 35 medailí (16× zlato, 7× stříbro, 4× bronz)
- Mistrovství Evropy ve víceboji:
- 5× zlato
- 3× stříbro
- 3× bronz
- Světový pohár:
- 13× celková vítězka
🕒 Osobní rekordy
- 500 m: 39,23 s (07. 03. 2015, Calgary)
- 1000 m: 1:15,86 (14. 11. 2015, Calgary)
- 1500 m: 1:53,44 (21. 11. 2015, Salt Lake City)
- 3000 m: 3:52,02 (09. 03. 2019, Salt Lake City)
- 5000 m: 6:41,18 (15. 02. 2020, Salt Lake City)
- 10 000 m: 13:48,33 (15. 03. 2007, Calgary)
Metoděj Jílek
Datum narození: 11. června 2006
Místo narození: Praha, ČR
Trenér: Kalon Dobbin
🏅 Úspěchy Metoděje Jílka
- Olympijské hry:
- Zatím bez účasti (žádné olympijské medaile)
- Mistrovství světa (senioři):
- Bronz – 10 000 m, Mistrovství světa 2025 (Hamar)
(První medaile českého muže na MS v rychlobruslení)
- Mistrovství světa juniorů:
- 2× zlato – Závod s hromadný startem a 5000 m, Mistrovství světa juniorů 2025 (Collalbo)
- Rekordy:
- Juniorské světové rekordy na 5000 m a 10 000 m
– České seniorské rekordy na 1500 m, 3000 m, 5000 m a 10 000 m (sezona 2024/2025)
Inline bruslení:
– 5× zlato na Inline Speed Skating World Championships 2024 (junioři)
Světový pohár:
- 1. místo na 10 000 m v Heerenveenu (2025/26) – Jílek poprvé zvítězil ve Světovém poháru, když ovládl závod na 10 000 m s časem 12:29,63 – což je zároveň čtvrtý nejlepší čas v historii závodu
- 2. místo na 10 000 m v Calgary (2025) – v závodě Světového poháru skončil druhý a připsal si osobní rekord v této disciplíně (12:37,81)
🕒 Osobní rekordy
- 500 m 37,60 (18.10.2024, Inzell)
- 1000 m 1:11,36 (18.10.2024, Inzell)
- 1500 m: 1:43,91 (15.11.2025, Salt Lake City)
- 3000 m: 3:32,52 (26.10.2025, Salt Lake City)
- 5000 m: 6:02,78 (14.11.2025, Salt Lake City)
- 10 000 m: 12:29,63 (06.12.2025, Heerenveen)
Nikola Zdráhalová
Datum narození: 1. dubna 1996
Místo narození: Dvůr Králové nad Labem, ČR
Trenér: Petr Novák
🏅 Úspěchy Nikoly Zdráhalové
Zimní olympijské hry:
– Účast na Zimních olympijských hrách 2018 v Pchjongčchangu a 2022 v Pekingu
– V Pchjongčchangu byla osmá ve finále závodu s hromadným startem.
Mistrovství světa:
– 9. místo na trati 1000 m, Mistrovství světa 2025 (Hamar) – nejlepší výsledek kariéry
Světový pohár:
– 9. místo na 1500 m ve Světovém poháru v Milwaukee (2025)
– Pravidelná účast v divizi A na tratích 1000 m a 1500 m
🕒 Osobní rekordy
- 500 m: 38,10 s (11. 12. 2021, Calgary)
- 1500 m: 1:53,47 (5. 12. 2021, Salt Lake City)
- 3000 m: 3:59,66 (10. 12. 2021, Calgary)