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Jílkův skvělý vstup do SP. V Pekingu ovládl 5000 metrů a pokořil rekord dráhy

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  13:19aktualizováno  13:19
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Rychlobruslař Metoděj Jílek na trati 10 000 metrů na MS ve víceboji. | foto: Reuters

Rychlobruslař Metoděj Jílek ovládl na úvod Světového poháru v Pekingu závod na 5000 metrů. Stříbrný medailista z olympijských her v Miláně na této trati porazil o čtyři sekundy druhého Nora Sandera Eitrema, který v únoru v Itálii získal zlato. Třetí skončil Davide Ghiotto z Itálie.

Dvacetiletý Jílek zajel nejrychlejší čas sezony 6:04,77 a zároveň překonal rekord dráhy z roku 2022, kdy Švéd Nils van der Poel v Pekingu výkonem 6:08,84 vybojoval olympijské zlato.

Jílek se představil již v páté z osmi rozjížděk a jeho soupeřem byl Kanaďan Graeme Fish. Svěřenec novozélandského kouče Kalona Dobbina byl výrazně rychlejší než mistr světa na desítce z roku 2020 a dostal se průběžně do čela.

Hned za ním se představil Vladimir Semirunnij z Polska, kterého považoval společně s Eitremem za hlavní soupeře v boji o celkový triumf. Semirunnij zajel čas 6:07,81 a nakonec byl pátý. Jílkův čas pak nedokázali atakovat ani světový rekordman Eitrem a v závěrečné rozjížďce Francouz Timothy Loubineaud, který krátce držel světový rekord na pětce v minulé sezoně.

Jílka v Pekingu čeká v sobotu závod na 1500 metrů a v neděli závod s hromadným startem.

Světový pohár v rychlobruslení v Pekingu:

Muži:
5000 m: 1. Jílek (ČR) 6:04,77, 2. Eitrem (Nor.) 6:08,77, 3. D. Ghiotto (It.) 6:10,61

Ženy:
3000 m: 1. Wiklundová (Nor.) 3:58,75, 2. Groenewoudová 3:59,06, 3. Beuneová (obě Niz.) 4:01,40, ...divize B: 18. Kainová 4:17,15, 19. Korvasová (obě ČR) 4:18,22

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