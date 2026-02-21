Rychlobruslení na ZOH 2026 ONLINE: Jílka čeká závod s hromadným startem

  12:22aktualizováno  12:22
Metoděj Jílek zakončí své premiérové působení pod pěti kruhy v sobotu odpoledne závodem s hromadným startem. Devatenáctiletý rychlobruslař těsně před olympijskými hrami dokázal v této disciplíně zvítězit ve Světovém poháru, na milánském ledě ale bude konkurence o poznání tvrdší. Jak se českému mladíkovi vede, sledujte od 15:00 v podrobné online reportáži.

Metoděj Jílek v závodě na 1500 metrů (19. února 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Jílek byl nalosován do druhého semifinále, které startuje v 15:15. V prvním semifinále figuruje 14 závodníků, v Jílkově patnáct. Do finále postupuje z každé rozjížďky osm nejlepších.

ONLINE: Hromadný závod rychlobruslařů na ZOH

Poslední start Metoděje Jílka v Miláně sledujeme od 15:00 podrobně.

Ve skupině devatenáctiletého Čecha jede také obhájce zlata z Pekingu, zkušený Belgičan Bart Swings. Ten byl v této sezoně jednou na pódiu ve Světovém poháru a je aktuálním mistrem Evropy.

Dva závody a celkové hodnocení Světového poháru v hromadných závodech ovládl tuto sezonu Nizozemec Jorrit Bergsma. Bronzový medailista z Milána z desítky startuje v sobotu v prvním semifinále.

Domácí favorit a aktuální mistr světa Andrea Giovannini nastoupí ve druhém semifinále.

V hromadném závodě absolvují rychlobruslaři 16 kol, přičemž první je takzvané zaváděcí a jede se téměř krokem. Za první tři příčky v cíli se uděluje 60, 40 a 20 bodů, ve 4., 8. a 12. kole jsou ještě bodované sprinty, na kterých se rozdávají tři, dva a jeden bod.

To znamená, že medailové příčky jsou vždy dané pořadím v cíli, další pozice ale může ovlivnit i aktivita v průběhu závodu.

Rychlobruslaři se v hromadném závodě smějí drobně dotýkat soupeřů (typicky, když se dostanou do vzduchového pytle a tlačí do závodníka před sebou) a k dispozici mají celou šířku dráhy.

Rychlobruslař Metoděj Jílek triumfuje v závodě s hromadným startem v Inzellu.

Také tu hraje více než kdekoliv jinde roli taktika. To ukázal Jílek při svém lednovém vítězném závodě v Inzellu – po prvním bodovaném sprintu využil rychlosti, kterou nabral, zatímco ostatní soupeři zvolnili a šetřili síly. Během pár kol v plné rychlosti pak získal Jílek náskok, který favorité, když se „probrali“, už nedokázali stáhnout.

