Rychlostním kanoistům bude nově šéfovat olympijský vítěz Doktor

Boháč, jenž dříve byl i předsedou svazu, se tentokrát neucházel ani o pozici ve výkonném výboru. Po dvou zlatých medailích Martina Fuksy a Josefa Dostála na loňských olympijských hrách v Paříži a mnoha dalších úspěších se rozhodl vedení předat.
„Reprezentační šňůra medailí teď po 20 letech práce vygradovala. A symbolickým završením pro mě byla státní vyznamenání, která Pepa Dostál s Martinem Fuksou dostali letos. A bude se mi odcházet dobře i s tím vědomím, že sekce rychlostní kanoistiky je stabilizovaná. A její nové vedení bude pokračovat v načaté práci a ještě ji dokáže pozvednout,“ řekl funkcionář, který se letos stal předsedou České unie sportu.
Doktor novou roli považuje za velký závazek. „Rychlostní kanoistika je nyní na absolutním vrcholu, máme dva olympijské vítěze z jedněch her, spoustu dalších seniorských i juniorských úspěchů, funguje práce v klubech. Takže úkol pro nové vedení bude, abychom náš sport udrželi v co nejlepší kondici i nadále,“ slíbil.
Chce udržet systém juniorské i seniorské reprezentace, podporovat kluby, pracovat na pořádání mezinárodních akcí v Račicích včetně kandidatury na MS 2029 a starat se o udržitelné financování.
„Podporu od státu máme díky úspěchům relativně slušnou. Zároveň s jejím udržením chceme sehnat nové partnery a utvořit marketingovou strategii, která by nám pomohla získávat i finance ze soukromých zdrojů, protože ne vždy se dají státní peníze použít na to, co potřebujeme,“ uvedl.
Právě shánění finančních prostředků by měl být jeden z úkolů někdejšího reprezentačního kanoisty Filipa Dvořáka, který se nově také zapojí do vedení.
„Opravdu se těším na to, že se budu podílet na dalším rozvoji rychlostní kanoistiky jako takové, protože nebude jednoduché ji udržet na takové úrovni, na jaké teď je. Čtyřleté období, které máme před sebou, bude plné výzev. A jedna z nich je, aby do rychlostní kanoistiky začaly proudit více i jiné než státní peníze,“ řekl.