Jágr potvrdil prodej Kladna. Věřím, že získáme titul, řekl nový majitel Drastil

„Je to pro mě zvláštní den. Něco končí, poprvé po 30 letech bude majitelem někdo jiný než Jaromír Jágr. Naše rodina vlastnictví vždy brala tak, že hokej nepatří Jágrům, ale Kladnu a fanouškům. Naše éra končí, ale věřím, že úspěšnější období začíná,“ uvedl druhý muž historického bodování NHL.

„Nevěřil jsem, že jsme schopní konkurovat ostatním mužstvům, platí to už několik sezon. Nároky hráčů jdou stále nahoru, bez silného finančního partnera není možné soupeřům vzdorovat. Zájemci o klub byli tři, všichni dostali stejnou nabídku, stejný čas. Podmínkou bylo: pokud chcete klub koupit, musí zůstat na Kladně,“ vysvětlil dvaapadesátiletý útočník.

Tomáš Drastil a Jaromír Jágr na tiskové konferenci ke změně kladenského majitele.

Nový majitel Drastil získal v klubu 80 procent, ihned po oznámení prodeje se netajil vysokými ambicemi: „Rád bych, aby došlo k posílení finančního zázemí, aby Rytíři v dalších letech hráli o titul. Věříme, že ho do Kladna přivedeme.“

Zároveň potvrdil Jágrovo alespoň částečné setrvání v klubu. „Každý vstup nového majitele vyžaduje určitý čas, musí dojít k předání veškerých informací, během rozjeté sezony je to komplikované. Proto si vážím, že Jaromír se rozhodl zůstat společníkem. Začali jsme proces, který probíhá a potrvá do konce března,“ přiblížil Drastil.

Jeho cíl pro zbytek aktuální sezony nepřekvapí. Rád by ji dohrál co nejúspěšněji, především se chce vyhnout baráži, na čemž se shodli se svým předchůdcem. O Jágrově hráčské budoucnosti bude jasněji po sezoně.

Nový majitel zopakoval, že stěhování týmu nehrozí. Kladnu by měl mimo jiné narůst rozpočet: „Ale musí se zvyšovat postupně, nelze přijít a říct, že ho zvýšíme o 100 %. Peníze vám zajistí hráče, ale nezajistí vám výhru.“

Drastil také potvrdil, že mezi jeho hlavní cíle patří celkové zlepšení stavu mládeže: „Začneme ji intenzivně řešit. Chceme být lídrem v regionu, spolupracovat s menšími kluby a poskytovat vzdělání trenérům, aby byli motivovaní a oddaní každodenní práci. Práce s mládeží je pro nás klíčová.“

Nový kladenský majitel Tomáš Drastil.

Důležitým bodem je také náprava vztahů s městem. To kvůli neplnění smluvních povinností ze strany klubu loni ukončilo smlouvu o pronájmu stadionu, zároveň A-týmu pozastavilo pětimilionovou dotaci.

„Město je důležitým partnerem, jsem s ním v kontaktu. Zjišťoval jsem situaci, rád bych se s jeho zástupci v dalších dnech setkal a probral možnost obnovení smlouvy ohledně pronájmu stadionu,“ nastínil další kroky Drastil.

Nový majitel Rytířů je se sportem úzce propojený. Společnost TGM Fotbal, kde je jediným akcionářem, v roce 2019 koupila čtyřicetiprocentní podíl v akciové společnosti vlastnící fotbalový klub Vysočina Jihlava, kde byl od května 2019 do listopadu 2020 předsedou představenstva.

K hokeji má blízko nejen přes syna Šimona, který v zámoří hraje dorosteneckou soutěž za Dallas Stars Elite. Drastil starší už dříve spoluzaložil hokejový tým Flyers právě na Kladně.

Jágrova rodina řídila tradiční klub od podzimu roku 1994, sám legendární útočník ho vedl posledních čtrnáct let.

„Tehdy mi otec řekl, že mám jeden den na to, abych se rozhodl, jestli zůstat majitelem a udržet extraligu v Kladně, nebo ji nechat aby se přesunula do jiného města. Věřím, že jsem se stal takovým mostem, po kterém nový majitel projde. Rád bych poděkoval městu, našim fanouškům, ale hlavně sponzorům, bez kterých bych neměl nikdy šanci to dělat,“ připomněl Jágr.

Stoprocentním vlastníkem se stal v roce 2017. Kladno od té doby strávilo celkem tři sezony v první lize, v posledních třech extraligových ročnících skončilo vždy v baráži.