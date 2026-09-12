Osmadvacetiletá Sabalenková je ve finále US Open počtvrté za sebou a může vyhrát pátou grandslamovou trofej. O rok mladší Rybakinová usiluje o první titul z Flushing Meadows a třetí celkově.
Agresivně hrající tenistky se spolu utkaly už ve finále letošního Australian Open, kde zvítězila reprezentantka Kazachstánu, v celkové vzájemné bilanci vede Běloruska 10:7.
ONLINE: Aryna Sabalenková vs. Jelena Rybakinová
Finále US Open sledujeme v podrobné reportáži.
Šampionka loňského Turnaje mistryň Rybakinová je v grandslamovém finále počtvrté, v roce 2022 už kralovala ve Wimbledonu. Sabalenková hraje o jeden ze čtyř nejprestižnějších pohárů celkově poosmé.
Vítězka získá 5,5 milionu dolarů (113 milionů korun), poražená finalistka poloviční částku.
Deblový titul pro Harrisona a Skupského
Čtyřhru bez ztráty jediného setu vyhrál americko-britský pár Christian Harrison, Neal Skupski. Ve finále nasazené pětky zdolaly 6:4, 7:6 německou dvojici Kevin Krawietz, Tim Pütz.
V prvním roce své spolupráce získali třicátníci Harrison se Skupskim druhý grandslamový titul poté, co na začátku sezony triumfovali na Australian Open. Skupski uspěl ve finále v New Yorku na třetí pokus, v roce 2022 v něm prohrál v páru s Nizozemcem Wesleym Koolhofem a loni s Joem Salisburym. Spolu se smíšenou čtyřhrou získal pátý grandslamový titul.
Krawietzovi s Pützem společný triumf na jednom z velkých turnajů stále uniká, na US Open marně bojovali ve finále už v roce 2024.
Tenisový grandslam US Open v New Yorku
tvrdý povrch, dotace 108 milionů dolarů
Muži
Junioři
Juniorky
Čtyřhra - finále: