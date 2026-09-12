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US Open ONLINE: Hvězdné finále. Získá titul Sabalenková, nebo Rybakinová?

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  22:02
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Jelena Rybakinová (vlevo) a Aryna Sabalenková před finále US Open | foto: Reuters

Dvě nejvýše nasazené tenistky se utkávají ve finále US Open. Ukořistí Aryna Sabalenková na grandslamu v New Yorku třetí titul v řadě? Nebo bude slavit Jelena Rybakinová z Kazachstánu, jež v pondělí běloruskou rivalku bez ohledu na výsledek vystřídá v čele světového žebříčku? Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Osmadvacetiletá Sabalenková je ve finále US Open počtvrté za sebou a může vyhrát pátou grandslamovou trofej. O rok mladší Rybakinová usiluje o první titul z Flushing Meadows a třetí celkově.

Agresivně hrající tenistky se spolu utkaly už ve finále letošního Australian Open, kde zvítězila reprezentantka Kazachstánu, v celkové vzájemné bilanci vede Běloruska 10:7.

ONLINE: Aryna Sabalenková vs. Jelena Rybakinová

Finále US Open sledujeme v podrobné reportáži.

Šampionka loňského Turnaje mistryň Rybakinová je v grandslamovém finále počtvrté, v roce 2022 už kralovala ve Wimbledonu. Sabalenková hraje o jeden ze čtyř nejprestižnějších pohárů celkově poosmé.

Vítězka získá 5,5 milionu dolarů (113 milionů korun), poražená finalistka poloviční částku.

Deblový titul pro Harrisona a Skupského

Čtyřhru bez ztráty jediného setu vyhrál americko-britský pár Christian Harrison, Neal Skupski. Ve finále nasazené pětky zdolaly 6:4, 7:6 německou dvojici Kevin Krawietz, Tim Pütz.

V prvním roce své spolupráce získali třicátníci Harrison se Skupskim druhý grandslamový titul poté, co na začátku sezony triumfovali na Australian Open. Skupski uspěl ve finále v New Yorku na třetí pokus, v roce 2022 v něm prohrál v páru s Nizozemcem Wesleym Koolhofem a loni s Joem Salisburym. Spolu se smíšenou čtyřhrou získal pátý grandslamový titul.

Krawietzovi s Pützem společný triumf na jednom z velkých turnajů stále uniká, na US Open marně bojovali ve finále už v roce 2024.

Tenisový grandslam US Open v New Yorku

tvrdý povrch, dotace 108 milionů dolarů

Muži
Čtyřhra - finále:
Harrison, Skupski (5-USA/Brit.) - Krawietz, Pütz (6-Něm.) 6:4, 7:6 (8:6)

Junioři
Dvouhra - finále
Latak (USA) - Miguel (1-Braz.) 3:6, 7:5, 7:6 (15:13)

Juniorky
Dvouhra - finále:
Sun Sin-žan (1-Čína) - Puškarjovová (5-Rus.) 6:4, 4:6, 6:0

Čtyřhra - finále:
A. Penicková, K. Penicková (USA) - Berezinová, Terentěvová (Rus.) 7:6 (13:11), 6:3

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