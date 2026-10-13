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ONLINE: Sabah - Slavia, v sestavě hostů Šturm či N’Guessan. Vyhrají konečně v LM?

  17:58aktualizováno  17:58
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Danijel Šturm slaví gól proti Lens. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Kdy jindy, když ne v Baku proti Sabahu? Slávističtí fotbalisté mají nejlepší možnost, jak ukončit sérii, o kterou nestojí, a konečně vyhrát zápas v Lize mistrů. Čekání na vítězství narostlo na dvacet utkání. Ázerbájdžánský šampion je outsider soutěže, duel můžete od 18.45 sledovat v online reportáži.

Slavia v éře trenéra Jindřicha Trpišovského hraje Champions League potřetí, vyhrát se jí nepovedlo ani jednou z patnácti zápasů. K tomu připočtěme pět duelů z debutu v soutěži na podzim 2007.

Blízko k vítězství byli slávisté v předchozím zápase, v první polovině září nad Lens ještě na začátku nastavení vedli 2:1, pak ale v oslabení inkasovali dvě branky a podlehli 2:3.

Podobný příběh měl jejich zahajovací duel loni, proti Bodö/Glimt byl v závěru stav rovněž 2:1, ale v poslední minutě o výhru přišli.

Sabah Baku je nováčkem Ligy mistrů, v kvalifikaci dokázal překonat čtyři předkola a vyřadit The New Saint, Kuopio, Aarhus a Beer Ševu. Na úvod prestižní klubové soutěže padl 0:4 na Manchesteru United.

Do zápasu v Ázerbájdžánu posílá trenér Jindřich Trpišovský následující sestavu: Markovič – Holeš, N’Guessan, Zima – Vlček, Moses, Sadílek, Šturm – Provod, Chorý, Ayaosi.

Podaří se Slavii zvítězit?

Liga mistrů
2. kolo 13. 10. 2026 18:45
Sabah Baku Sabah Baku : SK Slavia Praha SK Slavia Praha 0:0 (-:-)
Sestavy:
Pokatilov (C) – Zedadka, Solvet, McCarthy, Puchacz – Rachmonalijev, Lepinjica – Parris, Queiroz, Simić – Mickels.
Sestavy:
Markovič – Holeš (C), N'Guessan, Zima – Vlček, Moses, Sadílek, Šturm – Provod, Ayaosi – Chorý.
Náhradníci:
Mirzammadov, Ramazanov – Dašdamirov, Chajbulajev, Nwachukwu, Isajev, Rustamli, Mutallimov, Almeida, Severina, R. Fernandes, Mbina.
Náhradníci:
Domčak, Rezek – Kubiak, Chytil, Isife, Suleiman, Diakité, Nowak, Barčot, Kotrba, Potměšil.

Rozhodčí: Gishamer – Riedel, Schreiner (AUT)

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