Sáblíková vynechá sobotní závod. Nemůžu skoro dýchat a mám teplotu, vzkázala

Česká rychlobruslařka Martina Sáblíková musí kvůli nemoci vynechat sobotní olympijský závod v Miláně na tři tisíce metrů. Ohlásila to v sobotu dopoledne. „Nemůžu skoro dýchat a mám teplotu, bohužel mi bylo doporučeno, abych na start nešla,“ řekla Sáblíková v Miláně novinářům.

Martina Sáblíková na trati 3000 metrů v Inzellu. | foto: AP

Lékař Jiří Dostál k tomu dodal: „Martina má bohužel akutní virózu. Po poradě celého týmu jsme se shodli, že výkon by nebyl optimální. Navíc by na třech kilometrech bylo riziko, že by se tím negativně ovlivnila její primární trať na pět kilometrů. Rozhodli jsme se odhlásit se z tří kilometrů a já to jednoznačně podporuji. Dáme ji dohromady a je velká šance, že na pět kilometrů bude plně připravená.“

Právě na trati 3000 metrů vybojovala Sáblíková svoji první olympijskou medaili, zlatou na hrách ve Vancouveru 2010. O čtyři roky později oslavovala stříbro. A stejnou medaili vybojovala ještě i loni na světovém šampionátu v Hamaru, v 37 letech.

V aktuální olympijské sezoně skončila na této distanci v závodech Světového poháru nejlépe pátá, patřila tedy do širšího okruhu kandidátek na medaile, i když k těm největším nikoliv.

Sama Sáblíková pevně prohlásila, že závod na pět tisíc metrů si určitě vzít nenechá: „Byla to moje první otázka. Když vynechám trojku, můžu se postavit na pětku? Řekli mi, že udělají všechno pro to, abych tam stála. Pětku si vzít nenechám, i kdybych měla 39 stupňů. Opravdu bych se tu chtěla rozloučit. Dneska to bylo moje nejtěžší sportovní rozhodnutí.“

Sáblíková je kvalifikovaná kromě trati na 5000 metrů, na které stála na stupních vítězů na všech čtyřech předchozích olympiádách, také na 1500 metrů, ačkoliv tuto trať od roku 2014 na hrách vypouštěla.

Není zdaleka jediným sportovcem, jehož plány na hrách narušily zdravotní problémy. Právě v milánské olympijské vesnici, kdy rychlobruslaři bydlí, řádí norovirus, který zasáhl i hokejistky a české soupeřky z Finska a Švýcarska.

Připravujeme podrobnosti

