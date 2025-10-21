Zemřel šachový popularizátor a velmistr Daniel Naroditsky, bylo mu pouhých 29 let

Sám byl skvělým hráčem, zároveň ale mnoho lidí šachy naučil a přiblížil jim svět mezi bílými a černými figurkami. V pondělí však přišla nečekaná zpráva, že americký šachista Daniel Naroditsky ve 29 letech zemřel. Oznámení zveřejnila šachová akademie v severokarolínském Charlotte, kde Naroditsky působil jako hlavní trenér. Příčina ani místo úmrtí nejsou v tuto chvíli známé.
„Daniel byl talentovaný hráč, komentátor, učitel a vážený člen šachové komunity. Obdivovaný a respektovaný fanoušky i hráči po celém světě,“ stojí v příspěvku na sociálních sítích The Charlotte Chess Center.

Naroditsky hrál šachy od šesti let, titul velmistra získal ještě před tím, než dokončil střední školu. Už ve čtrnácti publikoval šachovou příručku a stal se pravidelným přispěvatelem magazínu Chess Life. Od roku 2022 psal šachové sloupky pro The New York Times.

Především ale vybudoval velkou online komunitu šachových příznivců. Na YouTube a platformě Twitch měl dohromady přes 800 tisíc sledujících. Vysílal živé přenosy partií, komentoval je a vysvětloval jednotlivé tahy.

Svou soustrast už Naroditského rodině vyjádřila Mezinárodní šachová federace i například místní klub v Saint Louis, podle kterého byl Naroditsky „pilířem šachové komunity, jehož vášeň pro hru a odhodlání k výuce inspirovaly nespočet hráčů po celém světě.“

