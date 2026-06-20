V Brně se zase padalo. Radoval se Bagnaia, Salač do závodu Moto2 vyjede z první řady

Japonský slušňák Ai Ogura navázal na páteční výkony a poprvé v kariéře MotoGP si vyjel pole position. Už tím potvrdil, že jeho dosavadní výsledky nejsou náhodou. V Brně se od prvních jízd pohyboval na samotné špici a před zaplněnými tribunami zapsal další zlepšení traťového rekordu. Ten nyní činí 1:51.139.
Sprint však nakonec měl jiného vítěze. Francesco Bagnaia dokázal využít zkušeností i tempa svého stroje a v rozhodujících okamžicích převzal iniciativu. Ital si došel pro cenné vítězství, které ho udrželo v kontaktu s čelem průběžného pořadí a zároveň ukázalo, že se s ním v boji o titul musí stále počítat.
„Nakonec byla v tomto sprintu rozhodujícím faktorem střední zadní pneumatika, tedy cab. Výkon zadní pneumatiky mi přišel opravdu dobrý. Největším omezením byla přední pneumatika. Myslel jsem si tedy, že bych na konci závodu mohl vytěžit ještě něco navíc, ale tentokrát to už bylo hotové a zítra máme další šanci, takže to zkusíme znovu,“ hodnotil závod Ogura.
Ještě větší pozornost než vítěz závodu poutal Marc Márquez. Šestinásobný mistr světa královské třídy po návratu po zdravotních problémech pokračuje ve sbírání důležitých bodů. V kvalifikaci sice nepatřil mezi nejrychlejší, ve sprintu však opět vytěžil maximum. Třetím místem využil zaváhání některých soupeřů a znovu připomněl, že do boje o titul ještě zdaleka neřekl poslední slovo.
Klíčový moment přišel v závěru sprintu. Jeden z hlavních kandidátů na letošní titul Marco Bezzecchi skončil po pádu bez bodů, zatímco jeho největší soupeři slavili umístění na stupních vítězů. Před nedělní Velkou cenou se tak situace v čele šampionátu výrazně zdramatizovala a Brno může být jedním z víkendů, na který se bude při ohlédnutí za sezonou vzpomínat jako na důležitý zlom.
Je lepší být druhý
Také jediný český zástupce v mistrovství světa Filip Salač pokračoval v povedeném domácím vystoupení. Jezdec stáje OnlyFans American Racing dopoledne v tréninku zvítězil a posunul traťový rekord kategorie Moto2. Ani další zrychlení v kvalifikaci však nestačilo na první místo.
„Udělal jsem tam malou chybu, která mě asi stála pole position. Ale možná jsem za druhé místo radši než za první, nebude na mě takový tlak. První řada na domácí trati – hlavní cíl splněn. Teď se můžu víc soustředit na závod,“ popsal čtyřiadvacetiletý závodník.
Stejně jako v pátečním programu totiž Salače překonal David Alonso. Kolumbijský talent znovu potvrdil mimořádnou formu, kterou na Masarykově okruhu předvádí od prvních tréninků.
Český jezdec přesto zůstal v bezprostředním kontaktu s nejrychlejšími a vybojoval výbornou výchozí pozici pro nedělní závod. „Uvidíme. Budu se snažit dostat před Alonsa, i kvůli přední pneumatice. Když přede mnou nikdo nebude, nebude se tolik přehřívat. Tyhle věci se ale řeší až přímo v závodě,“ nastínil Salač.
Před domácím publikem tak Salač potvrdil, že patří mezi hlavní kandidáty na boj o přední příčky. V průběhu celého víkendu se drží mezi elitou, pravidelně posouvá hranice traťových rekordů a fanouškům dává naději na jeden z nejlepších českých výsledků posledních let v Brně. „Fanoušci jsou super. Myslím, že je tu víc bannerů než loni, což je skvělé vidět. Zdá se mi, že se moje fanouškovská základna rozšířila. Užívám si to, i když je to náročné, jsem hodně unavený,“ usmívá se Salač.