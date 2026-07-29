První zahraniční trenér? České fotbalisty by mohl vést Španěl Santi Denia

O příchodu Denii informuje španělský deník AS a potvrzují ho i zdroje iDNES.cz. Zároveň není jasné, zda se vskutku stane trenérem českého národního týmu, jelikož ve Výkonném výboru FAČR, který bude zasedat v srpnu, nepanuje shoda. Minimálně pět členů VV FAČR s angažováním nákladného zahraničního kouče údajně nesouhlasí.
„Je velmi podobný typ jako Luis de la Fuente, současný trenér Španělska. Spolupracovali 14 let v tamní federaci, oba prošli mládežnickými reprezentacemi a byli s nimi úspěšní. I Denia má pověst skvělého trenéra a mentora,“ říká Alek Sánchez, španělský videoanalytik druholigového ústeckého Viagemu.
„Byla to neuvěřitelná příležitost učit se a poznat generaci hráčů, kteří postupně stoupali výš a výš. Ano, v minulosti jsme udělali řadu chyb, ale zároveň jsme se i hodně naučili,“ řekl Denia před pár dny pro FIFA.com.
Rodák s Albacete má bohatý fotbalový životopis. Býval výtečným stoperem, oporou Atlétika Madrid. Má i dva starty za reprezentaci. V Atlétiku působil i coby sportovní ředitel a trenér. Poté vedl španělské mládežnické týmy do 17, 19 a 21 let. Loni na mistrovství Evropy do 21 let na Slovensku skončil s mladými Španěly ve čtvrtfinále po prohře 1:3 s Anglií.
O rok dříve ale slavil se Španělskem zlaté medaile na olympijských hrách v Paříži 2024. Pyšní se i tituly mistra Evropy se španělským výběrem do 17 a 19 let.
Denia by byl historicky prvním zahraničním trenérem u české fotbalové reprezentace. Ba co víc, Krejčí a spol. hrají v letošní skupině Ligy národů právě se Španělskem. Po zářijových domácích zápasech s Chorvatskem a Anglií (26. a 29. září) je čeká 3. října utkání proti mistrům světa v Oviedu. Bude na české lavičce opravdu Španěl?