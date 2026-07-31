Kouč Denia je v Česku. Pro jeho příchod má Trunda údajně zajištěnou podporu

Věří si natolik, že mediální tým asociace s Deniou už natočil propagační i představovací video, které španělského kouče v pátek po poledni do funkce uvede.
Výkonný výbor má třináct členů z různých úrovní, k prosazení Denii je zapotřebí aspoň sedm hlasů.
Pro španělského kouče zvednou ruku zástupci profesionálního fotbalu, jehož se národní mužstvo týká.
Ale co ti, kteří zastupují výkonnostní fotbal? Nelíbí se jim, že náklady na reprezentačního kouče a jeho realizační tým spolknou na české poměry obří sumu. Jenže budou mít jako opozice dostatečnou sílu? Zřejmě ne.
Denia by měl brát třikrát tolik co jeho předchůdci Miroslav Koubek, Ivan Hašek či Jaroslav Šilhavý. Jeho plat by měl činit přibližně 1,7 milionu korun měsíčně.
Trunda byl ve čtvrtek ve východní části republiky, aby přesvědčil členy výkonného výboru za Moravu o tom, proč by měli hlasovat pro španělského trenéra.
Večer pak šéf asociace předával ceny nejlepším fotbalistkám uplynulé sezony v pražském hotelu International na Summer Gala. Ani on, ani místopředsedové Zdeněk Grygera s Tomášem Pešírem, kteří na akci také byli, se však nezdrželi dlouho.
Právě druhý místopředseda asociace Pešír zastupuje výkonnostní fotbal.
Naopak Grygera s Trundou a plzeňským generálním ředitelem Adolfem Šádkem patří do užší skupiny, která má reprezentaci na starosti. Oni jsou pro Deniu.
Za profesionální kluby jsou ve vedení asociace ještě Jaroslav Tvrdík ze Slavie a ostravský majitel Václav Brabec.
Spartu zastupuje Dušan Svoboda, který však byl zvolen jako člen české komory.
Aby návrh Trundy prošel, musel by se k nim připojit i někdo ze zástupců výkonnostního fotbalu. To by podle zákulisních informací neměl být problém.
Je takřka jisté, že Denia bude schválen.
Národního mužstva nemá trenéra od 29. června. Po návratu z mistrovství světa, které pro Česko dopadlo fiaskem, skončil Miroslav Koubek. U týmu byl od ledna, v březnu provedl reprezentaci baráží a postoupil s ní na šampionát.
Nahradil Ivana Haška, jenž skončil loni v říjnu v průběhu kvalifikace po ostudné porážce na Faerských ostrovech. Hašek byl koučem od ledna 2024. Přišel po Jaroslavu Šilhavém, který rezignoval po úspěšné kvalifikaci na Euro. Mimochodem, Šilhavý vedl Česko pět let.
Dvaapadesátiletý Denia je bývalým španělským reprezentantem, léta nastupoval v obraně Atlétika Madrid, kde dělal i kapitána.
Tam začal i trenérskou kariéru. Poté přešel ke španělským mládežnickým reprezentacím.
Vyhrál s nimi kontinentální šampionáty do 17 a 19 let. Před dvěma lety dovedl Španělsko ke zlatu na olympiádě, kde hrají týmy do 23 let. V týmech mu prošli například Lamine Yamal a Pau Cubarsí, čerství mistři světa.