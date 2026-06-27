Saúdská Arábie - Kapverdské ostrovy 0:0, africký tým postupuje z druhého místa

Kapverdy po remízách se Španělskem (0:0) a Uruguayí (2:2) neprohrály ani třetí utkání na turnaji v USA, Kanadě a Mexiku. V úvodním kole play off se utkají s obhájci titulu Argentinou, hrát se bude 3. července v Miami. Saúdská Arábie obsadila se dvěma body poslední příčku ve skupině H o skóre za Uruguayí. Šampionát končí pro oba týmy, Jihoameričané s dvěma body nemají šanci být jedním z osmi postupujících ze třetích míst.
Pro Kapverdy i Saúdskou Arábii by byla účast ve vyřazovací fázi velkým úspěchem, což se možná projevilo oboustranně nervózním průběhem prvního poločasu. Jedinou střelu mezi tři tyče zaznamenal až v nastavení Kanú, jeho hlavičku kapverdský brankář Vozinha bez problémů chytil.
Asijský celek potřeboval zvítězit, ve druhé půli ale byl výrazně aktivnější soupeř. Hned po změně stran si brankář Uvaís připsal první zákrok po Monteirově střele. Ještě nebezpečnější byl dalekonosný pokus Kevina Piny, jemuž chybělo pár centimetrů.
V 74. minutě Da Costa prostrčil míč mezi obránci na Larose Duarteho, ten ale sám před bránou na Uvaíse nevyzrál. Neproměněné šance však Kapverďany nakonec nemrzely, v obraně byli bezchybní a s přehledem uhájili postupový výsledek.
Saúdové neprošli do play off pošesté za sebou, zatím se jim to podařilo pouze při jejich první účasti na šampionátu v roce 1994. Naopak jistotu postupu po dnešních výsledcích slaví další tým ze třetích míst, kterým je Paraguay.
Vozinha - W. Pina (90. S. Moreira), R. Lopes, Diney, João Paulo, K. Pina - R. Mendes (71. G. Rodrigues), D. Duarte, J. Monteiro (71. L. Duarte), W. Semedo (61. H. Varela) - D. Livramento (61. N. Da Costa)
M. Uvaís - S. Hamíd, A. Amrí, H. Tambaktí (33. A. Ládžámí), N. Búšal (82. M. al-Harbí) - S. Mandaš (65. A. al-Hamdán), N. Davsárí, A. Chaibárí (46. M. al-Džuwajr), S. Davsárí (65. M. aš-Šámát) - M. Kanú, F. Buraikán
G. Benchimol, H. Varela, M. Rosa, G. Rodrigues, N. Da Costa, S. Moreira, J. Cabral, Stopira, C. dos Santos, L. Duarte, L. Costa, K. Pires, Y. Semedo
H. Kádiš, M. al-Harbí, D. Zikrí, M. aš-Šámát, M. al-Džuwajr, Z. al-Džuhaní, A. Hidždží, N. Akidí, S. Šahrí, C. Al-Ghanám, A. Jahja, A. al-Hamdán, A. al-Kassár, A. Madžraší, A. Ládžámí
9. W. Pina
4. S. Hamíd, 67. N. Davsárí, 90. F. Buraikán