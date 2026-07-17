Schmid slaví vítězství v nejdelší etapě z obřího úniku, Pidcock poskočil na 4. místo

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  13:27aktualizováno  17:39
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Na čele prořídlého pelotonu se o udávání tempa starají týmy UAE a Visma pro...

Na čele prořídlého pelotonu se o udávání tempa starají týmy UAE a Visma pro Tadeje Pogačara a Jonase Vingegaarda. | foto: Reuters

Peloton během třinácté etapy Tour de France.
Záběr na konec pelotonu během 13. etapy Tour de France.
Juan Ayuso v bílém trikotu nejlepšího mladého jezdce před týmovým kolegou z...
Záběr na projíždějící peloton během 13. etapy Tour de France.
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Jediná dvousetkilometrová zkouška letošního ročníku přinesla velký boj o únik, ve kterém se sešlo hned 56 cyklistů. Skupina uprchlíků se postupně ztenčovala, až v klesavé pasáži z legendárního stoupání Ballon d’Alsace zaútočili Harold Tejada z Astany a Mauro Schmid z týmu Jayco AlUla. Švýcarský závodník měl v závěrečném sprintu více sil a ovládl 13. etapu Tour de France. Brit Tom Pidcock se díky účasti v úniku posunul na průběžné čtvrté místo.

Připravujeme podrobnosti...

Zatímco v roce 2023 v Belfortu etapa Tour startovala do lyžařského střediska Le Markstein, kam si tehdy Tadej Pogačar dojel pro vítězství, tentokrát bude historické město s Vaubanovou citadelou hostit velkolepý finiš.

13. etapa Tour de France

Podrobná online reportáž.

Jediná dvousetkilometrová zkouška slibuje velký boj o únik. Prvních 150 kilometrů vede převážně po rovině bez jediného kategorizovaného stoupání, takže se očekává opět vysoký rychlostní průměr. Peloton projede i kolem Mélisey, domovského města Thibauta Pinota, kde je na 138. kilometru připravena sprinterská prémie.

Právě tam začne velké finále. To hlavní je totiž naskládáno do poslední čtvrtiny etapy, kde se silnice začne prudce zvedat. První ze dvou stoupání, Col des Croix (5 km s průměrem 4,8 %), přichází 50 kilometrů před cílem. A po sjezdu se hned začíná stoupat na legendární Ballon d’Alsace, který má v historii Tour speciální místo – v roce 1904 se stal vůbec prvním oficiálním horským stoupáním.

Profil 13. etapy Tour de France

Kopec je dlouhý 8,9 kilometru s pravidelným sklonem kolem sedmi procent. Právě tady by se mělo s největší pravděpodobností rozhodovat o tom, kdo ze skupiny uprchlíků získá etapové vítězství.

Z vrcholu totiž do cílového Belfortu zbývá přesně 30 kilometrů, a případný únik tak před pelotonem potřebuje dostatečný náskok. Nejprve přichází technický sjezd v serpentinách a posledních 18 kilometrů už jen mírně klesá po širokých silnicích až do Belfortu. V samotném dojezdu pak pouhých 450 metrů před finišem přichází důležitá ostrá pravotočivá zatáčka.

Profil nahrává úniku, zejména skvělým časovkářům a tempařům, kteří si po dlouhé rovině dokážou vybudovat pod klíčovými dvěma kopci dostatečný náskok – adeptem může být třeba Filippo Ganna. Stejně tak klasikářům s rychlým finišem jako Michaelu Matthewsovi a především Madsu Pedersenovi z Lidl-Treku, který by mohl mít k ruce opět ve skvělé fazoně jedoucího Mathiase Vacka.

Ukradne si únik páteční etapu, nebo se bude znovu radovat někdo z hlavního pole?

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