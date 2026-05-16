Schweiner s Trousilem podlehli Australanům a na písku v Číně skončili devátí

Schweiner s Trousilem, který v elitním českém páru nahradil Ondřeje Perušiče, spolu až dosud hráli pouze na mistrovství Evropy ve Vídni v roce 2023.
V Sia-menu nasazené jedničky ovládly skupinu, ale v osmifinále v dramatické první sadě neproměnili tři setboly, zatímco Potts s Pearsem svůj třetí využili. Druhý set rozhodla šestibodová šňůra turnajových čtyřek za stavu 7:7, po které už Češi ztrátu nedohnali.
Pro Schweinera s Trousilem byl turnaj v Číně stejně jako pro Markétu Svozilovou s Marií-Sárou Štochlovou generálkou na Elite v Ostravě, kde mají oba páry koncem května díky divoké kartě jisté místo v hlavní soutěži. Také Svozilová se Štochlovou skončily v Sia-menu deváté, v soutěži už nepokračuje žádný český pár.