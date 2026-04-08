„Ten poměr je asi 99 ku 1,“ řekl americký tenista se smíchem. „Na tyhle věci nemám absolutně žádný vkus. Ale (Ivana) odvádí úžasnou práci. Vzala si to celé na starost a bude to skvělé,“ cituje ho web ATP Tour.
Syn tenisty Petra Kordy a dcera fotbalisty Pavla Nedvěda se znají od dětství, chodit spolu začali před pěti lety. „Je to člověk, se kterým chci strávit zbytek života. Nebylo nic jednoduššího než ji požádat o ruku,“ líčil Korda.
Rodina něj odjakživa hodně znamená. Jeho otec ho často doprovází na turnajích, podporu má také od maminky Reginy i sester Jessicy a Nelly. A snoubenka Ivana už v jeho životě také hraje zásadní roli.
„Je to jeden z nejpozitivnějších lidí, které znám. Ve všem vždycky vidí tu lepší stránku. Nebojí se mi na rovinu říct, co dělám špatně a co bych mohl dělat lépe. Záleží jí na mně jako na tenistovi, ale hlavně jako na člověku,“ vyprávěl.
Podle Kordy kvůli podpoře jeho kariéry hodně obětuje a tráví spoustu času na cestách daleko od svých blízkých.
„Naučil jsem se od ní hodně. Nejvíc asi to, jak důležité je osobní štěstí – ve sportu i mimo něj. Mám pocit, že jakmile je člověk šťastný, všechno ostatní přijde samo,“ uzavřel aktuálně 41. hráč světa.