Mladý Korda si bere Nedvědovou. Svatbu si vzala na starost, bude to skvělé, řekl

  19:55aktualizováno  19:55
Tenista Sebastian Korda požádal loni na podzim o ruku svou dlouholetou partnerku Ivanu Nedvědovou. Přípravy na svatbu jsou podle všeho v plném proudu a Korda nyní prohlásil, že jeho snoubenka si vzala všechno na starost.
Sebastian Korda během zápasu s Carlosem Alcarazem v Miami
„Ten poměr je asi 99 ku 1,“ řekl americký tenista se smíchem. „Na tyhle věci nemám absolutně žádný vkus. Ale (Ivana) odvádí úžasnou práci. Vzala si to celé na starost a bude to skvělé,“ cituje ho web ATP Tour.

Syn tenisty Petra Kordy a dcera fotbalisty Pavla Nedvěda se znají od dětství, chodit spolu začali před pěti lety. „Je to člověk, se kterým chci strávit zbytek života. Nebylo nic jednoduššího než ji požádat o ruku,“ líčil Korda.

Rodina něj odjakživa hodně znamená. Jeho otec ho často doprovází na turnajích, podporu má také od maminky Reginy i sester Jessicy a Nelly. A snoubenka Ivana už v jeho životě také hraje zásadní roli.

„Je to jeden z nejpozitivnějších lidí, které znám. Ve všem vždycky vidí tu lepší stránku. Nebojí se mi na rovinu říct, co dělám špatně a co bych mohl dělat lépe. Záleží jí na mně jako na tenistovi, ale hlavně jako na člověku,“ vyprávěl.

Podle Kordy kvůli podpoře jeho kariéry hodně obětuje a tráví spoustu času na cestách daleko od svých blízkých.

„Naučil jsem se od ní hodně. Nejvíc asi to, jak důležité je osobní štěstí – ve sportu i mimo něj. Mám pocit, že jakmile je člověk šťastný, všechno ostatní přijde samo,“ uzavřel aktuálně 41. hráč světa.

