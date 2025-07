MS v plaveckých sportech v Singapuru Bazénové plavání Finále:

Muži:

800 m v. zp.: 1. Džavádí (Tun.) 7:36,88, 2. Schwarz 7:39,96, 3. Märtens (oba Něm.) 7:40,19, 4. Finke (USA) 7:46,42, 5. Johansson (Švéd.) 7:47,00, 6. Tuncelli (Tur.) 7:49,09. 50 m prsa: 1. Cerasuolo (It.) 26,54, 2. Prigoda (Rus.) 26,62, 3. Čchin Chaj-jang (Čína) 26,67, 4. Kožakin (Rus.) 26,73, 5. Imoudu (Něm.) 26,74, 6. Smith (JAR) 26,75. 200 m mot.: 1. Urlando (USA) 1:51,87, 2. Chmielewski (Pol.) 1:52,64, 3. Turner (Austr.) 1:54,17, 4. Kharun (Kan.) 1:54,34, 5. Foster (USA) 1:54,62, 6. Razzetti (It.) 1:54,85. Ženy:

200 m v. zp.: 1. O’Callaghanová (Austr.) 1:53,48, 2. Li Ping-ťie (Čína) 1:54,52, 3. Weinsteinová (USA) 1:54,67, 4. Colbertová (Brit.) 1:55,06, 5. Seemanová (ČR) 1:55,20, 6. Fairweatherová (Austr.) 1:55,61. Smíšená štafeta 4x100 m pol. záv.: 1. Rusko (Lifincev, Prigoda, Klepikovová, Trofimovová) 3:37,97, 2. Čína (Sü Ťia-jü, Čchin Chaj-jang, Čang Jü-fej, Wu Čching-feng) 3:39,99, 3. Kanada (Masseová, Dawson, Liendo, Rucková) 3:40,90, 4. Nizozemsko 3:40,97, 5. Austrálie 3:41,02, 6. Itálie 3:42,19. Rozplavby s českou účastí:

Muži:

200 m pol. záv.: 1. Marchand (Fr.) 1:57,63, ...30. Bursa (ČR) 2:01,93 - nepostoupil do semifinále.