Šestadvacetiletá Seemanová startovala hned v první z pěti rozplaveb společně s reprezentační kolegyní Darynou Nabojčenko a suverénně vyhrála.
Český rekord 57,50, který ve stejném bazénu vytvořila před dvěma lety v olympijské rozplavbě, vylepšila o sedm setin sekundy a mohla se chystat na večer. Semifinále se poplave zhruba půl hodiny před finále na 200 metrů volný způsob, v němž bude Seemanová usilovat o třetí kontinentální zlato na této trati.
Nabojčenko měla k postupu daleko, časem 1:00,82 obsadila 42. místo. Výkon české jedničky Seemanové už poté překonaly jen Belgičanka Roos Vanotterdijková a Němka Angelina Kohlerová, jež se dostaly pod 57 sekund.
Knedla je na nejkratší znakařské trati vicemistrem Evropy v krátkém bazénu a v rozplavbách potvrdil roli spolufavorita. Svůj rekordní čas 24,43 z květnového mítinku v Canet vylepšil o 24 setin, rychlejší byli jen Rusové v neutrálních barvách Kliment Kolesnikov a Pavel Samusenko.
Další dva čeští reprezentanti do semifinále nepostoupili. Pátý muž z pařížské dvoustovky Jan Čejka a Jakub Jan Krischke zaplavali každý ve své rozplavbě totožný čas 25,25 a podělili se o 30. místo.