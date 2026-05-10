Šéf Sparty reaguje: Stupňovaná nenávist, vedení Slavie má na závěru derby podíl

„Závěr sobotního derby je následek, nikoli příčina,“ uvedl pro server iSport.cz František Čupr, místopředseda představenstva Sparty. „Stupňovaná nenávist dlouhodobě, již několik sezon, pěstovaná a kultivovaná některými osobami spojenými se Slavií, pouze vyvrcholila fyzickým napadením našich hráčů přímo na hrací ploše. Podobných excesů v menším měřítku jsme zažili několik.“
„Fanoušci, hráči a členové realizačního týmu se nesmí na stadionu obávat o svou bezpečnost, zdraví a život,“ doplnil klub v krátkém vzkazu na sociálních sítích.
Je pravděpodobné, že utkání, které bylo přerušeno v nastaveném čase za stavu 3:2 pro Slavii, vedení ligy kontumuje ve prospěch Sparty. Už v neděli dopoledne svolala disciplinární komise mimořádné jednání.
Sparťanští fotbalisté se po úprku do kabin okamžitě vydali dlouhou chodbou do garáží, kde na ně čekal přistavený autobus. Někteří hráči se ani nestihli vysvléknout z dresu, při nástupu je před rozdováděným davem pro jistotu chránili policejní těžkooděnci.
Kromě brankáře Jakuba Surovčíka domácí chuligáni atakovali ještě útočníka Matyáše Vojtu a obránce Jakuba Martince. Jeden z domácích fanoušků přiběhl až ke střídačce Sparty, kde se strkal se záložníkem Sivertem Mannsverkem. Několik desítek sekund trvalo, než všichni sparťané zmizeli v tunelu.
Právě tam při březnovém derby došlo k jinému incidentu, při němž slávistický fyzioterapeut Daniel Berger nakopl sparťanského útočníka Jana Kuchtu. Před stejným zápasem zase loučící se slávista Simon Deli vykřikoval do mikrofonu: „Smrt Spartě!“
„Slavii respektuji. Derby je kořením českého fotbalu, Sparta bez Slavie, Slavia bez Sparty by byly polovičními kluby. Přijímám omluvu Jaroslava Tvrdíka, vážím si i jeho odvahy, že ji vyřkl prakticky bezprostředně po přerušení utkání. Nicméně tím, že neustále dochází k omlouvání chování hráčů Slavie, realizačního týmu i jejích fanoušků, které je výrazně za hranou, má vedení Slavie podíl na závěru zápasu,“ přesvědčuje Čupr.
„Fotbal utrpěl strašnou ostudu, ze které se budeme opět chvíli vzpamatovávat. Vlastně není podstatné, co vyřkne disciplinární komise, včetně výsledku utkání, ale tady jsme se střelili do vlastního kolene,“ doplnil.