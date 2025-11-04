Ve čtvrtek uzavřou Siniaková s Townsendovou skupinu duelem s ruskou dvojicí, která v Rijádu na výhru stále čeká a je už bez šance na postup. O druhé místo v semifinále se utkají úřadující šampionky Dabrowská a Routliffeová s Babosovou a Stefaniovou.
V prvním setu Siniaková s Townsendovou získaly rozhodující náskok díky brejku na 4:3. Ve druhé sadě prohrávaly 2:5, ale třemi gamy za sebou vyrovnaly a v tiebreaku poté uspěly 7:3.
Siniaková s Townsendovou vrátily soupeřkám porážku z loňského boje o titul na Turnaji mistryň i z finále letošního US Open. „Proto jsme se na tenhle zápas hodně připravovaly a studovaly jsme předchozí zápasy,“ řekla v televizním rozhovoru Townsendová.
„Udělaly jsme hodně chyb a jsem moc ráda, že mě Taylor podržela. Na konci už jsme hrály tak, jak si představujeme,“ uvedla Siniaková, která měla už před dnešním zápasem jistotu, že popáté zakončí rok jako světová deblová jednička, čímž vyrovná rekord Martiny Navrátilové.
Gauffová porazila v Rijádu Jasmine Paoliniovou 6:3, 6:2 a udržela naději na postup ze skupiny Steffi Grafové. Blízko k účasti v semifinále má světová jednička Sabalenková, která zdolala Jessicu Pegulaovou 6:4, 2:6, 6:3.
První nasazená Běloruska, jež na Turnaji mistryň usiluje o premiérový titul, k jistotě postupu potřebovala nad Pegulaovou vyhrát bez ztráty setu. To se jí nepovedlo, se dvěma výhrami je ale v čele tabulky a na závěr ji čeká souboj s Gauffovou.
Postoupit stále může i Pegulaová, která se utká s Paoliniovou. Pro Italku, jež v Rijádu startuje po boku krajanky Sary Erraniové i ve čtyřhře, znamená druhá dvousetová porážka ve dvouhře konec šancí na postup.
Jednadvacetiletá Gauffová na úvod turnaje ztratila třísetovou bitvu s krajankou Pegulaovou, tentokrát předvedla lepší výkon. Paoliniovou přehrála za 80 minut. V každém setu jí dvakrát sebrala podání a sama o servis přišla jen jednou v prvním setu. Italku zdolala v pátém letošním střetnutí podruhé a v celkové vzájemné bilanci se ujala vedení 4:3.
Sabalenková vydřela úvodní set za 45 minut, přestože za stavu 5:3 nedokázala dopodávat a získala ho až vzápětí na returnu. Ve druhém se jí ale přestalo dařit na podání, Pegulaová hladce vyrovnala a lépe vstoupila i do třetí sady. Ujala se vedení 2:1, další čtyři gamy pak ale získala soupeřka. Sabalenková už výhru nepustila a oplatila Američance porážku z posledního duelu v semifinále ve Wu-chanu.
Turnaj mistryň v Rijádu
tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů
Dvouhra:
Čtyřhra:
Skupina Steffi Grafové:
|1.
|Sabalenková
|2
|2
|0
|4:1
|2
|2.
|Pegulaová
|2
|1
|1
|3:3
|1
|3.
|Gauffová
|2
|1
|1
|3:2
|1
|4.
|Paoliniová
|2
|0
|2
|0:4
|0
Skupina Liezel Huberové:
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|P
|Sety
|Body
|1.
|Siniaková, Townsendová
|2
|2
|0
|4:1
|2
|2.
|Dabrowská, Routliffeová
|2
|1
|1
|2:2
|1
|3.
|Babosová, Stefaniová (7-Maď./Braz.)
|2
|1
|1
|3:3
|1
|4.
|M. Andrejevová, Šnajderová (5-Rus.)
|2
|0
|2
|1:3
|0