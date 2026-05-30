ONLINE: Kanada - Finsko. Hvězdy NHL v boji o vstupenku do finále, kdo ji získá?

Autor: ,
  19:35
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
V únoru se potkali v napínavém olympijském semifinále, teď Kanada s Finskem svůj souboj opakují v repríze na mistrovství světa. Druhý sobotní duel na hokejovém šampionátu představuje střet několika hvězd z NHL, souboj zámořského giganta s nabitými Seveřany. Utkání v Curychu startuje ve 20 hodin. Kdo získá vstupenku do souboje o zlato? Sledujte v podrobné online reportáži.

Rozhodující gól vstřelil Nathan McKinnon. (20. února 2026) | foto: Reuters

Na vrcholu sezony – únorových olympijských hrách – Kanaďané nezískali to, po čem prahli. Po otočce a výhře nad Finy (3:2) hvězdný výběr v napínavém finále podlehl Spojeným státům v prodloužení 1:2. I proto zřejmě na světový šampionát opět po roce zavítali jména jako Sidney Crosby, Macklin Celebrini, Ryan O’Reilly či mladík Porter Martone.

ONLINE: Kanada – Finsko

Semifinále MS sledujeme od 20.00 v podrobné online reportáži

Zvlášť když loni velmoc překvapivě vypadla už ve čtvrtfinále po senzační otočce domácích Dánů. A tak si po třech letech opět přijela pro zlaté medaile. Tím se třeba netajil Mark Scheifele z Winnipegu, který se nakonec nevešel do finální nominace pro turnaj pod pěti kruhy.

Podle předpokladů tak Kanada prošla skupinovou fázi bez jediné prohry, byť jednou zaváhala. To když až 99 sekund před koncem třetí třetiny O’Reilly vyrovnal na 5:5 divoký skupinový duel s Norskem a pak Scheifele v prodloužení rozhodl.

Produktivitu táhne s 12 body (6+6) Celebrini, kterému céčko přenechal právě legendární Crosby. Ten na úvodní trefu čekal až čtvrtfinále s USA, kdy dal do prázdné branky gól na konečných 4:0. Zato však rozdává nahrávky – asistencí si připsal už devět.

Zleva Macklin Celebrini slaví se Sidneym Crosbym vyrovnávací gól proti Česku.

V obraně donedávna řádil Evan Bouchard z Edmontonu, se 95 body v 82 zápasech NHL nejproduktivnější bek základní části. Šestadvacetiletý zadák však hned v sedmé minutě proti Spojeným státům schytal od Ryana Lindrena v plné rychlosti ramenem úder na hlavu, utrpěl otřes mozku a do semifinálového duelu tak nenastoupí.

V něm Kanaďané čelí našlapaným Finům, které v play off naposledy porazili (4:1) ve čtvrtfinále v Tampere 2023. Rok před tím šlo o finálový souboj, kde Seveřané oplatili Kanadě porážku ze šampionátu v Rize 2021.

Finové přivezli do Curychu nabitý kádr se čtrnácti hráči, kteří v této sezoně naskočili na led NHL. Největší pozornost ze všech ale poutá dvojnásobný vítěz Stanley Cupu Aleksander Barkov, který letos v nejlepší lize světa chyběl. Třicetiletý útočník přišel kvůli zranění kolene o celou sezonu, a tedy i o olympijských turnaj.

Finský kapitán Aleksander Barkov se po čtvrtfinále zdraví s českým tahounem Romanem Červenkou

Měl tak o to větší motivaci na mistrovství světa přijet a přílákal další hráče z NHL – spoluhráče z Floridy Antona Lundella či Mikael Granlunda z Anaheimu. Nechybí však ani velká jména z evropských soutěží, která v národním dresu slavila nejeden titul.

Finskou produktivitu zatím táhne s devíti body (4+5) osmadvacetiletý útočník Jesse Puljujärvi hrající v dresu Ženevy švýcarskou nejvyšší soutěž. Navíc Seveřané mají druhou nejlepší přesilovku a páté oslabení na šampionátu a jejich hokej baví i diváky. Nejnavštěvovanějším týmem hned po domácích jsou právě oni.

Od začátku turnaje potvrzují předpoklady, skupinou prošli bez klopýtnutí. Až na závěr prohráli 2:4 duel o první místo s domácími Švýcary. Poté ve čtvrtfinále suverénně přehráli český tým 4:1.

Jak to dopadne tentokrát?

Mistrovství světa v hokeji 2026
30. 5. 2026 20:00
Kanada : Finsko
()
Sestavy:
J. Greaves - P. Wotherspoon, D. Mateychuk - M. Rielly, D. DeMelo - D. Nurse, Z. Whitecloud - S. Dickinson - S. Crosby, M. Celebrini, D. Cozens - D. Holloway, R. Thomas, M. Scheifele - J. Tavares, R. O’Reilly, G. Vilardi - P. Martone, F. Minten, C. Brown - E. Finnie
Sestavy:
J. Annunen - V. Heinola, U. Vaakanainen - M. Lehtonen, H. Jokiharju - O. Määttä, N. Matinpalo - V. Saarijärvi - M. Granlund, A. Barkov, K. Helenius - P. Puistola, A. Lundell, L. Hämeenaho - S. Manninen, A. Räty, J. Puljujärvi - S. Mäenalanen, H. Björninen, W. Merelä - J. Kuokkanen

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Na to se nehodláme dívat. Ukrajinské gymnastky protestovaly při ruské hymně

Ukrajinská gymnastka Sofia Krainská zůstala na ME ve Varně hluchá a slepá vůči...

ONLINE: Kanada - Finsko. Hvězdy NHL v boji o vstupenku do finále, kdo ji získá?

Rozhodující gól vstřelil Nathan McKinnon. (20. února 2026)

Komunisty povede dosavadní mluvčí Roun, loučící se Konečná se dočkala ovací

Předsedkyně KSČM Kateřina Konečná s mluvčím strany Romanem Rounem

ONLINE: PSG - Arsenal 1:1, Mosquera zavinil penaltu, z té srovnává Dembélé

Kai Havertz z Arsenalu se raduje ze svého gólu ve finále Ligy mistrů.

Švýcarsko - Norsko 6:0. Domácí střelecká show na cestě do třetího finále v řadě

Švýcarští hokejisté oslavují čtvrtý gól v norské brance. Trefil se Damien Riat.

Umělá inteligence může zvýšit světové bohatství. Ale také přinést nezaměstnanost a chudobu

Premium
Zaměstnanci ve skladu.

„První hodiny budou nebezpečné.“ Pobaltí se chystá na Rusy, chce ukrajinské kryty

Lidé se ukrývají u litevského parlamentu po narušení vzdušného prostoru země....

Římanům se při nácviku vojenské přehlídky splašili koně. Zranili dvě ženy

Římská policie v noci naháněla splašené koně (30. května 2026)

Malostranský zápisník

Čas paběrkování: ve hře jsou ještě funkce stínových uklízeček a vrátných

Představení priorit stínové vlády a členů týmu. Na snímku Eva Decroix (ODS)....

Klempířův nový mediální zákon vláda ani neprojedná. Poplatky se zruší jednodušeji

Ministr kultury Oto Klempíř

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Svět zasahuje klimatické UFO. V kombinaci s energetickou a ekonomickou krizí nic moc

Velká Británie prožívá bezprecedentní vlnu veder. (27. května 2026)

Neplnění závazků vůči NATO může oslabit důvěryhodnost země, shodují se experti

Premiér Andrej Babiš se na Úřadu vlády setkal s generálním tajemníkem...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.