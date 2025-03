Třaskavá semifinále. Spartu čeká Kometa, Pardubice narazí v derby na Hradec

Sparta (1.) – Kometa (4.)

Konečně se jí to povedlo. Po dlouhých 23 letech dokázala Sparta v extraligovém play off vyřadit Třinec. Zase rozhodovaly detaily, každý ze zápasů skončil jednogólovým rozdílem, případně až v prodloužení.

Svěřenci Pavla Grosse ale čtyři z pěti utkání dotáhli do vítězného konce, to znamenalo postup. Mnozí označovali právě tuto sérii za jakési předčasné finále či minimálně ozdobu čtvrtfinále, což může logicky znamenat, že má Sparta to nejhorší za sebou. Takové smýšlení by se jí ale mohlo šeredně nevyplatit.

Sice ji nečeká přeborník na play off, jenž ho pětkrát za sebou završil titulem, ale přistoupit k dalšímu soupeři musí stejně zodpovědně.

Filip Chlapík se raduje z gólu proti Třinci. Jakub Flek.

S Kometou totiž v sezoně dvakrát prohrála, v 52. kole navíc Sparta vyrovnávala až v poslední minutě, pak se radovala v prodloužení.

Brno se během základní části postupně zlepšovalo, až se v jejím závěru vyhouplo na čtvrté místo. Má však za sebou složitou sérii s Karlovými Vary, v níž si ani na chvilku neodpočinulo.

V šesti zápasech nejvíce vynikal americký útočník Peter Mueller, který nasázel hned pět gólů. Naopak se trápil jindy produktivní Jakub Flek, jenž jako jeden z pěti hráčů Komety ani jednou nebodoval.

Hradec (2.) – Pardubice (3.)

Pardubice prošly čtvrtfinále v nejkratším možném čase. Proti Českým Budějovicím se příliš nenadřely, uvědomělou hrou směrem dozadu si dokráčely pro čtyři výhry.

Dařilo se hned několika hráčům, na špici týmového bodování se usadil Roman Červenka, jemuž sekundoval Nicholas Jones nebo trochu překvapivě Libor Hájek.

Především pak Dynamo zapůsobilo týmovým dojmem, což byl aspekt, který mnohým expertům v základní části chyběl. I proto ho čekal dlouhý a zasloužený odpočinek, který bude trvat až do čtvrtka.

Aleš Jergl slaví trefu proti Mladé Boleslavi. Roman Will se raduje z postupu do semifinále.

Pak začne boj. Proti rivalovi z Hradce Králové. V play off se oba týmy potkaly i loni, tehdy ve čtvrtfinále Mountfield uspěl pouze v jednom zápase. Série to ale byla vyrovnaná, podobná té letošní mezi Spartou a Třincem.

Střetnutí ozdobily tvrdé souboje, tradičně se špičkovali také fanoušci. I tentokrát se očekává podobný průběh. Oproti minulému roku má ale výhodu Hradec, který začíná díky lepšímu postavení ze základní části doma.

A právě na poslední vzájemné zápasy bude chtít navázat. V tomto kalendářním roce totiž Dynamo dvakrát porazil, celkem se ze čtyř klání radoval třikrát.

Je ovšem otázkou, kolik sil hráčům sebrala čtvrtfinálová tahanice s Mladou Boleslaví, která dospěla až do nervy drásajícího sedmého utkání. V tomto ohledu mají značnou výhodu zase Pardubice.

Kdy se bude hrát

Stejně jako ve čtvrtfinále potřebují týmy k postupu do další fáze play off čtyři vítězství. Série se pravidelně střídají, hraje se jeden zápas denně, lépe postavené celky po základní části začínají doma.

Semifinálový program odstartuje v úterý 1. dubna v pražské O 2 areně, kde Sparta hostí Brno. Druhá série mezi Pardubicemi a Hradcem se rozjede ve čtvrtek 3. dubna.

O složení finálové dvojice, která zabojuje o extraligový titul, bude jasno nejpozději v pondělí 14. dubna.