Litoměřice uspěly v Jihlavě, Kolín přehrál Zlín. V semifinále první ligy srovnáno

  22:43aktualizováno  22:43
Semifinálové série v první hokejové lize jsou po dvou zápasech vyrovnané. Litoměřice druhý duel v Jihlavě vyhrály jednoznačně 5:1, Kolín doma na úvodní porážku od Zlína odpověděl výhrou 4:1. Pokračovat se bude v halách soupeřů v neděli, hraje se na čtyři vítězné zápasy.
Litoměřičtí hokejisté Jakub Tůma, Jan Bernovský a Jan Eberle slaví gól. | foto: Luboš VáchaMAFRA

Jan Bernovský slaví gól se spoluhráči z Litoměřic.
Jihlavský kapitán Tomáš Čachotský a litoměřický gólman Martin Michajlov
Litoměřický kapitán Ondřej Smetana a trenér Daniel Tvrzník se obracejí na...
Jihlavský trenér Viktor Ujčík a jeho svěřenci
7 fotografií

Litoměřice den po porážce 2:5 opět otevřely skóre. Na gól Vasyla Špilky domácí stejně jako ve středu ještě do přestávky dokázali zareagovat, ale na obrat tentokrát Jihlava nedosáhla. Trefa Richarda Cachnína 51 sekund před koncem úvodní třetiny hosty nezlomila a v polovině zápasu jim vrátil vedení Dominik Pavlák. Ve třetím dějství přidal dva góly Jan Bernovský a první porážku Dukly v letošním play off zpečetil Šimon Jelínek.

Kolín po středeční porážce po samostatných nájezdech tentokrát drama nepřipustil. Základ k vítězství domácí položili třemi góly ve druhé třetině. Rychle po sobě se trefili Matěj Gardoň a Jan Veselý a ve vlastním oslabení ještě zvýšil čtyřiačtyřicetiletý Josef Skořepa.

Na konci páté minuty poslední třetiny vykřesal pro přemožitele vítěze základní části Slavie naději Lukáš Heš, ale Kristers Zvagulis vrátil Kolínu tříbrankový náskok.

Maxa liga
Semifinále 19. 3. 2026 18:00
SC Marimex Kolín : RI Okna Berani Zlín 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)
Góly:
23:13 Gardoň (T. Moravec, Hampl)
25:14 Veselý (Gardoň, Křepelka)
34:41 Skořepa
52:25 Zvagulis (Pajer, Hampl)
Góly:
44:53 Heš (Štibingr, Říčka)
Sestavy:
Soukup (Kasal) – Černohorský, Kolmann (C), Křepelka, Sýkora, T. Moravec, Hampl, Čech, T. Tůma – Musil, Štohanzl (A), A. Adamec – Veselý, P. Moravec, Gardoň – Zvagulis, Pajer, Dlouhý (A) – Šimek, Skořepa, Pokorný.
Sestavy:
Huf (Čiliak) – Čáp, Veber, Talafa, Štibingr, Riedl (A), A. Salonen, Zavřel – Rachůnek, Holík (C), Jarůšek – Šlahař, Kverka, Válek – Říčka, Heš, Paukku – Sedláček (A), Sadovikov, Köhler – Čechmánek.

Rozhodčí: Valenta, Hacaperka – Polák, Teršíp

Počet diváků: 3396

Stav série: 1:1

Maxa liga
Semifinále 19. 3. 2026 17:30
HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava : HC Stadion Litoměřice 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)
Góly:
19:09 Cachnín (Kulda, Ozols)
Góly:
16:36 Špilka (Koštoval, F. Novák)
31:39 Pavlák (Jelínek, Bernovský)
41:38 Bernovský (Jelínek, Eberle)
55:01 Bernovský (Jelínek, Eberle)
59:12 Jelínek (J. Tůma)
Sestavy:
A. Beran (Žukov) – Dundáček, L. Mareš, Ozols, Bukač, Chvátal, Strejček (A), Dlapa, Krenželok – Čachotský (C), Kulda, Cachnín – Harkabus (A), Kuprijanov, Burkov – Lhoták, Menšík, Štefančík – Jiránek, Pořízek, Michnáč.
Sestavy:
Michajlov (Volevecký) – Žovinec (A), Suhrada, Smetana (C), J. Tůma, Tomov, Pavlák, Samson, Benda – Plos, Hujer, Jiří Pospíšil – R. Chlán, Kern (A), Lang – Jelínek, Eberle, Bernovský – F. Novák, Špilka, Koštoval.

Rozhodčí: Miroslav Petružálek, Tomáš Šico – David Otáhal, Jan Vašíček

Stav série: 1:1

