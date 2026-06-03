Semifinále mužské dvouhry na Roland Garros 2026 se bude hrát v pátek 5. června 2026. Menšík vyzve Zvereva v odpoledním programu na centrálním kurtu Philippa Chatriera. Start utkání je naplánován na 14:30.
Kde sledovat zápas Menšík Zverev živě v TV?
- Zápas Menšík – Zverev odvysílá stanice Eurosport 1 a její streamovací platforma HBO Max.
- Stanice je dostupná u těchto poskytovatelů:
- Pecka TV
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Live streamy ze zápasů nabízejí i některé sázkové kanceláře, podmínkou pro sledování bývá minimální požadovaný obrat na účtu.
Jak oba hráči postupovali do semifinále?
|Datum
|Fáze turnaje
|Soupeř
|Výsledek
|02.06.2026
|čtvrtfinále
|João Fonseca
|3:0
|31.05.2026
|osmifinále
|Andrey Rublev
|3:2
|29.05.2026
|3. kolo
|Alex de Minaur
|3:1
|27.05.2026
|2. kolo
|Mariano Navone
|3:2
|24.05.2026
|1. kolo
|Titouan Droguet
|3:0
|Datum
|Fáze turnaje
|Soupeř
|Výsledek
|02.06.2026
|čtvrtfinále
|Rafael Jodar
|3:0
|31.05.2026
|osmifinále
|Jesper de Jong
|3:0
|29.05.2026
|3. kolo
|Quentin Halys
|3:1
|27.05.2026
|2. kolo
|Tomáš Macháč
|3:0
|24.05.2026
|1. kolo
|Benjamin Bonzi
|3:0
Menšík postoupil do svého prvního grandslamového semifinále po výhře nad brazilským talentem Joãem Fonsecou a je prvním českým semifinalistou Roland Garros od roku 2010, kdy se mezi nejlepší čtyřku dostal Tomáš Berdych.
Menšík na Roland Garros
Zverev je světový hráč číslo tři a turnajová dvojka. Patří k nejlepším antukářům současnosti a v Paříži si semifinále zahraje už popáté. Němec došel na Roland Garros v minulosti i do finále a proti Menšíkovi, který je nasazeným hráčem číslo 26, bude papírovým favoritem. Český mladík ale už letos několikrát ukázal, že se velkých jmen nebojí.
Vzájemná bilance:
Menšík a Zverev se zatím utkali pouze jednou, a to před pár týdny. Bylo to 28. dubna v osmifinále antukového turnaje v Madridu. Vyrovnaný duel vyhrál německý tenista 6:4, 6:7 (4:7), 6:3.
Jak to vidí bookmakeři?
Podle sázkových kanceláří je velkým favoritem na postup do finále Alexander Zverev. Na jeho výhru nabízejí kurz cca 1,26 (za vsazenou stokorunu dostanete v případě výhry 126 Kč), na výhru Menšíka je cca 4,14 (za vsazenou stokorunu dostanete v případě výhry 414 Kč).