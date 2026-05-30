Švýcarsko - Norsko 6:0. Domácí střelecká show na cestě do třetího finále v řadě

  17:54aktualizováno  18:35
Švýcarští hokejisté deklasovali v semifinále světového šampionátu v Curychu překvapení turnaje Norsko 6:0 a potřetí za sebou postoupili do finále. Jejich soupeřem bude vítěz druhého večerního duelu mezi Kanadou a Finskem. Domácí hokejisté si zahrají o titul mistra světa popáté, dosud však rozhodující utkání šampionátu prohráli.
Švýcarští hokejisté oslavují čtvrtý gól v norské brance. Trefil se Damien Riat. | foto: Reuters

Loňští stříbrní medailisté vyhráli i devátý zápas na turnaji. Úvodní gól, který byl nakonec i vítězný, vstřelil v čase 17:36 Christoph Bertschy. Druhou třetinu pak vyhráli 3:0 díky trefám Denise Malgina, Kena Jägera a Damiena Riata. Ve třetí části stvrdili postup favorita Nico Hischier a Théo Rochette. Čisté konto udržel brankář Leonardo Genoni, podařilo se mu to už potřetí na turnaji.

V uplynulých dvou letech prohráli Švýcaři bitvu o zlato jen velmi těsně. V Praze 2024 podlehli Čechům 0:2, když druhý gól inkasovali v závěru do prázdné branky, loni ve Stockholmu je zdolali Američané 1:0 až brankou v prodloužení.

Díky sobotní výhře mají jistotu, že rozšíří sbírku medailí z mistrovství světa, která čítá celkem pět stříbrných a osm bronzových. Norové mají stále šanci dosáhnout na premiérový cenný kov.

V první třetině se naplno ukázalo, že proti sobě nastoupili dva nejlepší gólmani dosavadního průběhu šampionátu. Přes řadu velkých šancí se hrálo dlouho bez branek. V páté minutě měl první obrovskou možnost hvězdný bek domácích Josi, Haukeland však zasáhl vyrážečkou.

O chvilku později hráli Švýcaři první přesilovku a mačkali Nory. Pohotově vypálil Niederreiter, norský brankář okrajem betonu vytěsnil puk na pravou tyčku. Na druhé straně se puk po zblokované střele odrazil k osamocenému Koblarovi, jenž z ideální pozice vypálil jen těsně vedle.

Pak se proháčkoval do skvělé šance Elvsveen, Genoniho však prostřelit nedokázal. O chvilku později měl Genoni štěstí, že ho puk po nečekaném odrazu od zadního hrazení netrefil do zad, i tak se ale k dorážce dostal Brandsegg-Nygard, jenže nezasáhl kotouč naplno a domácí gólman ho schoval v lapačce.

Švýcaři pak sice nevyužili další početní výhodu, ale nemuselo je to dlouho mrzet, neboť Bertschy si vyjel zpoza branky, skvěle se uvolnil a z otočky trefil přesně horní roh Haukelandovy branky.

Od druhé části už Švýcaři dominovali. Ve 24. minutě ještě Haukeland vychytal Hischiera ramenem, ale krátce poté už neměl šanci, když Malgin zakončil do protipohybu přečíslení dvou na jednoho. Další minisouboj s Hischierem vyhrál znovu Haukeland.

V polovině zápasu hráli Seveřané první přesilovku, větší šance však měli v oslabení domácí. V té největší Thürkauf ze sóla nedal. Ve 33. minutě ale zaplula Jägerova teč mezi Haukelandovy betony a bylo to 3:0. Ve 37. minutě navíc těsně po skončení takřka minutové přesilovky pět na tři našel Josi ideálně Riata, jenž přidal čtvrtý zásah.

Bylo zřejmé, že o další finálový pokus o titul světových šampionů může připravit Švýcary jen hokejový zázrak. Jenže Norové už neměli sílu ani na pokus o zvrat. K radosti zaplněného hlediště pak využil další početní výhodu Hischier a chvilku před koncem uzavřel skóre Rochette.

Mistrovství světa v hokeji 2026
30. 5. 2026 15:20
Konec zápasu
Švýcarsko : Norsko 6 : 0
(1 : 0, 3 : 0, 2 : 0)
Góly:
17:36 C. Bertschy (N. Baechler, D. Egli), 24:23 D. Malgin (C. Thürkauf), 32:51 K. Jäger (S. Jung, S. Knak), 36:24 D. Riat (R. Josi, S. Andrighetto), 44:27 N. Hischier (D. Riat, S. Andrighetto), 57:34 T. Rochette (P. Suter, A. Biasca)
Sestavy:
L. Genoni - R. Josi, D. Egli - C. Marti, D. Kukan - T. Berni, J. Moser - S. Jung - A. Biasca, N. Hischier, P. Suter - N. Niederreiter, N. Baechler, C. Bertschy - S. Andrighetto, D. Malgin, C. Thürkauf - S. Knak, K. Jäger, D. Riat - T. Rochette
H. Haukeland - C. Kasastul, M. Krogdahl - S. Solberg, J. Johannesen - K. Östby, S. Hurröd - A. Saxrud-Danielsen - A. Martinsen, T. Koblar, M. Brandsegg-Nygard - P. Elvsveen, E. Salsten , M. Rönnild - P. Vesterheim, E. Bakke Olsen, E. Pettersen - N. Steen, H. Salsten , J. Berglund - M. Öby-Olsen

Vyloučení: 6:7, Využití: 2:0, V oslabení: 0:0, Počet diváků: 10 000

