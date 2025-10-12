Velkou pardubickou po třiceti letech vyhrál zahraniční kůň, irský Stumptown

  10:10aktualizováno  13:13
Skvělé zrychlení v závěru rozhodlo o tom, že Velkou pardubickou po dlouhých třiceti letech ovládl zahraniční kůň. Ve 135. ročníku slavného dostihu triumfoval osmiletý irský hnědák Stumptown v sedle s žokejem Keithem Michaelem Donoghuem. Druhý skončil High In The Sky s žokejem Janem Faltejskem, kterému tak těsně unikl třetí titul za sebou a osmý celkově, kterým by dorovnal rekord Josefa Váni.
Keith Michael Donoghue slaví s irskou vlajkou ovládnutí Velké pardubické. | foto: Vondrou? RomanČTK

Stumptown si Velkou pardubickou podmanil jako první irský kůň v historii a navázal na vítězství Brita It’s A Snip s žokejem Charlesem Mannem, kteří se radovali v roce 1995.

Před závodem patřil do okruhu hlavních favoritů, vždyť už dokázal opanovat prestižní mítinky v Cheltenhamu a Punchestownu. V Pardubicích si ještě vylepšil náramnou kariérní bilanci: po neděli absolvoval 26 startů a vytěžil z nich devět výher.

O vítězství rozhodl až v závěru, v němž předčil High In The Sky s Faltejskem. Třetí skončil outsider Čáryjape.

Obhájce prvenství Sexy Lord s žokejem Jaroslavem Myškou těsně před cílem z dostihu odstoupil, druhý loňský šampion Godfrey nestartoval.

Obávaný Taxisův příkop, kvůli kterému byl letos čas hlavního závodu posunutý na 15:30, nezvládli dva koně – Stormmy a Klarc Kent.

ONLINE: Velká pardubická steeplechase

Slavný mítink sledujeme v podrobné reportáži od 11:00

Výsledky dostihů ve Velké pardubické 2025:

ČasUdálostVýsledky
11:00Cena Laty Brandisové1. Manorie, 2. Ironika, 3. Askerana.
11:40Cena Chládek & Tintěra – Cena ČASCH1. Roscoff, 2. Sunset, 3. Serena Chop.
12:20Pohár BICZ Holding – Memoriál Jiřího Šindlera1. George of Beaumont, 2. Storm of Beaufay, 3. Gemill.
13:00Cena hejtmana Pardubického kraje – Cena Vltavy1. Hibernian, 2. Sardinie, 3. Greek Dessert.
13:45Cena Lesů ČR – Cena Labe1. Angor War, 2. Hola Que Tal, 3. Korfu.
14:25Poplerův memoriál (společnosti PROFI CREDIT)1. Chittussi, 2. Mr Zuru, 3. Mao Boy.
15:30135. Velká pardubická (hlavní dostih)1. Stumptown (žokej Donoghue, trenér Cromwell, stáj Furze Bush Syndicate), 2. High In The Sky (ž. Faltejsek), 3. Čáryjape (ž. Čmiel), 4. Cuwall (ž. Kocman), 5. Zarate (ž. Best), 6. Gentleman De Reve (am. Davies)
Čas: 9:06,55. Výrok: jistě 3/4 - 6 - 3 - 4 1/4 - 4 1/2

