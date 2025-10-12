Stumptown si Velkou pardubickou podmanil jako první irský kůň v historii a navázal na vítězství Brita It’s A Snip s žokejem Charlesem Mannem, kteří se radovali v roce 1995.
Před závodem patřil do okruhu hlavních favoritů, vždyť už dokázal opanovat prestižní mítinky v Cheltenhamu a Punchestownu. V Pardubicích si ještě vylepšil náramnou kariérní bilanci: po neděli absolvoval 26 startů a vytěžil z nich devět výher.
O vítězství rozhodl až v závěru, v němž předčil High In The Sky s Faltejskem. Třetí skončil outsider Čáryjape.
Obhájce prvenství Sexy Lord s žokejem Jaroslavem Myškou těsně před cílem z dostihu odstoupil, druhý loňský šampion Godfrey nestartoval.
Obávaný Taxisův příkop, kvůli kterému byl letos čas hlavního závodu posunutý na 15:30, nezvládli dva koně – Stormmy a Klarc Kent.
Připravujeme podrobnosti...
ONLINE: Velká pardubická steeplechase
Slavný mítink sledujeme v podrobné reportáži od 11:00
Výsledky dostihů ve Velké pardubické 2025:
|Čas
|Událost
|Výsledky
|11:00
|Cena Laty Brandisové
|1. Manorie, 2. Ironika, 3. Askerana.
|11:40
|Cena Chládek & Tintěra – Cena ČASCH
|1. Roscoff, 2. Sunset, 3. Serena Chop.
|12:20
|Pohár BICZ Holding – Memoriál Jiřího Šindlera
|1. George of Beaumont, 2. Storm of Beaufay, 3. Gemill.
|13:00
|Cena hejtmana Pardubického kraje – Cena Vltavy
|1. Hibernian, 2. Sardinie, 3. Greek Dessert.
|13:45
|Cena Lesů ČR – Cena Labe
|1. Angor War, 2. Hola Que Tal, 3. Korfu.
|14:25
|Poplerův memoriál (společnosti PROFI CREDIT)
|1. Chittussi, 2. Mr Zuru, 3. Mao Boy.
|15:30
|135. Velká pardubická (hlavní dostih)
|1. Stumptown (žokej Donoghue, trenér Cromwell, stáj Furze Bush Syndicate), 2. High In The Sky (ž. Faltejsek), 3. Čáryjape (ž. Čmiel), 4. Cuwall (ž. Kocman), 5. Zarate (ž. Best), 6. Gentleman De Reve (am. Davies)
Čas: 9:06,55. Výrok: jistě 3/4 - 6 - 3 - 4 1/4 - 4 1/2