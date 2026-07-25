Historický moment českého šermu! Choupenitch je mistrem světa ve fleretu

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  14:30aktualizováno  15:15
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Alexander Choupenitch na olympijských hrách

Alexander Choupenitch na olympijských hrách | foto: Reuters

Alexander Choupenitch na olympijských hrách
Alexander Choupenitch na olympijských hrách
Alexander Choupenitch na olympijských hrách
Alexander Choupenitch na olympijských hrách
9 fotografií
Fleretista Alexander Choupenitch se stal jako první český muž mistrem světa v šermu. Ve finále šampionátu v Hongkongu deklasoval Itala Filippa Macchiho, nad stříbrným olympijským medailistou z Paříže zvítězil 15:2. Pro český šerm vybojoval první medaili z MS od roku 1985, kdy získal stříbro kordista Jaroslav Jurka.

Světový titul dosud slavila jen v roce 1938 Marie Šedivá (později Krůbová), která v Piešťanech v československém finále fleretistek porazila Carmen Slabochovou (Raisovou).

Ve finále Choupenitch svého soupeře nevídaným způsobem drtil. Macchi, jenž má z olympijské Paříže i týmové stříbro, s přibývajícími body na kontě českého šermíře jen bezmocně rozhazoval rukama. První bod Ital získal až za stavu 0:13, Choupenitch však následně za bouřlivého povzbuzování fanoušků v hale souboj ukončil.

Ze životního úspěchu se dvaatřicetiletý brněnský rodák radoval se slzami v očích. „Díky moc, byli jste neuvěřitelné publikum. Mám ohromnou radost. Jsem mistr světa!“ uvedl dojatý Choupenitch v rozhovoru na planši. „Pro naši zemi to hodně znamená, je to poprvé. Pořádně to oslavíme. Díky rodině, trenérovi, týmu, všem,“ prohlásil.

Ve sbírce má také bronzové medaile z olympijských her v Tokiu 2021 a dvou evropských šampionátů (2018 a 2024), na mistrovství světa došel dosud nejdál do čtvrtfinále, v letech 2014 a 2022 obsadil sedmé místo.

Český fleretista Alexander Choupenitch se raduje, stal se mistrem světa.
Alexander Choupenitch pózuje se zlatou medailí pro světového šampiona.

„Neměl jsem tu žádná očekávání. Bojoval jsem o každý bod, co to šlo, a stačilo to. Šermuju 23 let a po tolika letech jsem se stal mistrem světa. Pořád poctivě makejte a taky se vám může splnit váš sen,“ řekl divákům v hale. Macchiho porazil i předloni v osmifinále evropského šampionátu v Basileji na cestě za bronzovou medailí.

V Hongkongu začal výhrami nad Mexičanem Maximem Azuelou 15:11 a Polákem Adamem Jakubowským 15:6. V osmifinále zdolal úřadujícího mistra Evropy Francouze Rafaela Savina 15:8 a mezi nejlepší osmičkou zvítězil nad Jegorem Barannikovem 15:12, přestože dlouho prohrával. Ruskému šermíři nestačil ani náskok 9:4 a 10:7, Choupenitch otočil na 13:10 a v koncovce měl navrch.

Také v semifinále s Maďarem Dánielem Dósou český reprezentant zpočátku prohrával. Od stavu 5:7 však předvedl šestibodovou sérii, soupeři pak dovolil už jen bod a zvítězil 15:8. Maďara porazil i v únoru na Grand Prix v Turíně, kde nakonec obsadil třetí místo.

Kordistka Veronika Bieleszová po úspěchu v kvalifikaci prohrála hned na úvod hlavní soutěže s bronzovou medailistkou z mistrovství světa Maďarkou Eszter Muhariovou a obsadila 61.

Mistrovství světa v šermu v Hongkongu

Muži - fleret
Finále: Choupenitch (ČR) - Macchi (It.) 15:2
Semifinále: Choupenitch - Dósa (Maď.) 15:8, Macchi - Iimura (Jap.) 15:6

Ženy - kord
Finále: Song Se-na (Korea) - Rizziová (It.) 9:8
Semifinále: Rizziová - Brychová (Pol.) 15:6, Song Se-na - Tchang Ťün-jao (Čína) 15:10,
...další pořadí 61. Bieleszová (ČR)

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