Historický moment českého šermu! Choupenitch je mistrem světa ve fleretu

Světový titul dosud slavila jen v roce 1938 Marie Šedivá (později Krůbová), která v Piešťanech v československém finále fleretistek porazila Carmen Slabochovou (Raisovou).
Ve finále Choupenitch svého soupeře nevídaným způsobem drtil. Macchi, jenž má z olympijské Paříže i týmové stříbro, s přibývajícími body na kontě českého šermíře jen bezmocně rozhazoval rukama. První bod Ital získal až za stavu 0:13, Choupenitch však následně za bouřlivého povzbuzování fanoušků v hale souboj ukončil.
Ze životního úspěchu se dvaatřicetiletý brněnský rodák radoval se slzami v očích. „Díky moc, byli jste neuvěřitelné publikum. Mám ohromnou radost. Jsem mistr světa!“ uvedl dojatý Choupenitch v rozhovoru na planši. „Pro naši zemi to hodně znamená, je to poprvé. Pořádně to oslavíme. Díky rodině, trenérovi, týmu, všem,“ prohlásil.
Ve sbírce má také bronzové medaile z olympijských her v Tokiu 2021 a dvou evropských šampionátů (2018 a 2024), na mistrovství světa došel dosud nejdál do čtvrtfinále, v letech 2014 a 2022 obsadil sedmé místo.
„Neměl jsem tu žádná očekávání. Bojoval jsem o každý bod, co to šlo, a stačilo to. Šermuju 23 let a po tolika letech jsem se stal mistrem světa. Pořád poctivě makejte a taky se vám může splnit váš sen,“ řekl divákům v hale. Macchiho porazil i předloni v osmifinále evropského šampionátu v Basileji na cestě za bronzovou medailí.
V Hongkongu začal výhrami nad Mexičanem Maximem Azuelou 15:11 a Polákem Adamem Jakubowským 15:6. V osmifinále zdolal úřadujícího mistra Evropy Francouze Rafaela Savina 15:8 a mezi nejlepší osmičkou zvítězil nad Jegorem Barannikovem 15:12, přestože dlouho prohrával. Ruskému šermíři nestačil ani náskok 9:4 a 10:7, Choupenitch otočil na 13:10 a v koncovce měl navrch.
Také v semifinále s Maďarem Dánielem Dósou český reprezentant zpočátku prohrával. Od stavu 5:7 však předvedl šestibodovou sérii, soupeři pak dovolil už jen bod a zvítězil 15:8. Maďara porazil i v únoru na Grand Prix v Turíně, kde nakonec obsadil třetí místo.
Kordistka Veronika Bieleszová po úspěchu v kvalifikaci prohrála hned na úvod hlavní soutěže s bronzovou medailistkou z mistrovství světa Maďarkou Eszter Muhariovou a obsadila 61.
Mistrovství světa v šermu v Hongkongu
Muži - fleret
Ženy - kord