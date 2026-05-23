Kordista Jurka zazářil v Bernu, na Světovém poháru vybojoval bronz

  17:39aktualizováno  17:39
Kordista Jakub Jurka skončil třetí na Světovém poháru v Bernu a zaznamenal druhý nejlepší výsledek v seriálu v kariéře. Český reprezentant v semifinále nestačil na Egypťana Mohameda Sajída, bronzovému olympijskému medailistovi z Paříže podlehl 12:15.

Čeští šermíři po zisku bronzových medailí. V sestavě Jiří Beran, Jakub Jurka (na snímku), Martin Rubeš a Michal Čupr. (2. srpna 2024) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Šestadvacetiletý Jurka třetím místem navázal na loňský premiérový úspěch ve Světovém poháru, kdy získal stříbro v Marrákeši.

V této sezoně byl zatím nejlépe šestý jak v pohárovém seriálu v Heidenheimu, tak dokonce dvakrát v elitní Grand Prix v Dauhá a v Budapešti.

Aktuální světová desítka Jurka v Bernu v hlavním pavouku postupně porazil Ke I-lua z Tchaj-wanu (15:12), Rahima Rašajdu z Bulharska (15:10) a Kirilla Gurova z Ruska (15:13). Na čtvrtý pokus na velké akci v letošní sezoně pak zvládl i čtvrtfinále, v němž vyřadil Eugeniho Gavaldu ze Španělska (15:9).

Narazil až v duelu o postup do finále. Se světovou čtyřkou Sajídem v semifinále prohrával od začátku a nakonec mu stejně jako v únorovém čtvrtfinále v Heidenheimu podlehl.

Do hlavní soutěže se z kvalifikace probojoval také Martin Rubeš, ale v prvním kole byl nad jeho síly maďarský favorit Máté Tamás Koch, mistr světa z roku 2023 a člen vítězného týmu z pařížské olympiády.

