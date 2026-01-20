Šest trojkových pokusů, nula bodů. Krejčímu se nedařilo, Atlanta opět prohrála

Basketbalisté Atlanty s Vítem Krejčím prohráli v NBA čtvrtý zápas v řadě. Při domácí porážce 110:112 od Milwaukee neprožil český univerzál povedené utkání, protože netrefil žádnou ze šesti tříbodových střel, o které se za dvacet minut na hřišti pokusil. Do statistik se zapsal dvěma asistencemi a faulem.

Kevin Porter Jr. z Milwaukee zakončuje přes Víta Krejčího z Atlanty. | foto: AP

Krejčí proti předchozím zápasům zasáhl do duelu jako náhradník a byl v zápase jediným hráčem, který se na palubovce střelecky neprosadil. Teprve potřetí v sezoně se mu stalo, že zůstal na nule. Při předchozím případě v lednovém utkání s Denverem minul dokonce sedm tříbodových střel.

O více než polovinu bodů Atlanty se postarali Nickeil Alexander-Walker (32) a Jalen Johnson (28), který přidal i 16 doskoků. Bucks měli šest hráčů s dvouciferným bodovým příspěvkem a hvězdný Janis Adetokunbo byl lídrem s 21 body a 17 doskoky.

Hawks v zápase zlikvidovali manko 23 bodů ze třetí čtvrtiny (51:74) a v závěru se i ujali vedení, naposledy 105:104, ale koncovka vyšla hostům. Bucks na 11. místě tabulky Východní konference snížili manko na desátou Atlantu, která drží poslední postupové místo do play off. Mají už jen o dvě výhry méně a tři zápasy k dobru.

