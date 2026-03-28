ONLINE: Boj o přežití i postup. Sparta bude hrát potřetí v Holešovicích proti Plzni

V podobné situaci už byli Pražané v předkole. V něm prohrávali s Kladnem 1:2 na zápasy a museli vyhrát oba následující duely, aby si sezonu ještě protáhli. Povedlo se.
Nyní ve čtvrtfinále však Sparta ztrácela ještě o jedno utkání více (1:3) a už ve čtvrtek musela v Plzni nutně uspět.
„Přijeli jsme s nožem na krku, kdy z vás spadne trochu nervozita, nemáte co ztratit a jednou nohou jste v propasti. Kluci se otevřeli, chuť z nich cákala. Podařilo se nám využít přesilovky a celkově jsme předvedli dobrý výkon,“ těšilo sparťanského trenéra Jaroslava Nedvěda po výhře 4:1.
Teď čelí totožnému osudu. Vítězství znamená přesun série do Plzně k sedmému rozhodujícímu zápasu, porážka konec sezony.
„Chceme ve staré aréně jednou vyhrát. Dali jsme si tu šanci, jedeme tam s velkou chutí,“ pravil Nedvěd.
Plzeň nemusí zmatkovat, stále drží náskok, navíc v Holešovicích předešlá dvě utkání zvládla a právě díky výhrám 4:3 po nájezdech a 2:1 se zasloužila o náskok v sérii.
„Nesmíme panikařit. Do šestého duelu jdeme stejně jako do těch předchozích. Chceme vyhrát a postoupit,“ velel plzeňský útočník Jakub Lev.