Zázračný talent je velmistrem! Finěk se titulu dočkal jako druhý nejmladší Čech

Autor: ,
  22:27aktualizováno  22:27
Šestnáctiletý šachista Václav Finěk se stane druhým nejmladším českým velmistrem v historii. Poslední podmínku splnil na probíhajícím mistrovství Evropy v Katovicích, Mezinárodní šachová federace (FIDE) mu titul potvrdí v nejbližších dnech. Finěk na ME svým výkonem už po devátém z jedenácti kol uhrál závěrečnou velmistrovskou normu, další z podmínek v podobě hodnoty Ela přes 2500 splnil loni.

Václav Finěk na Pražském šachovém festivalu. | foto: chess.cz

Talentovaný šachista má aktuální rating 2571, což ho řadí na třetí místo českého žebříčku. Nejmladším velmistrem zůstává tuzemský hráč číslo dvě Thai Dai Van Nguyen, jenž získal nejvyšší titul rovněž jako šestnáctiletý, ale o několik týdnů dřív.

„Kdyby FIDE před pár lety nezměnila podmínky zisku velmistrovského titulu, slavil by jej Vašek o něco dříve. Věřím, že když bude takto pokračovat, dočkáme se v budoucnu změny na prvním a druhém místě našeho žebříčku, kde již několik let kralují David Navara s Thai Dai Van Nguyenem. Potenciál na to Vašek určitě má,“ uvedl předseda Šachového svazu České republiky Martin Petr.

Finěk může vydařený turnaj ještě vylepšit. Dvě kola před koncem mu patří 28. místo, na Světový pohár postoupí dvacítka šachistů. Naopak se nedaří české jedničce Davidu Navarovi, jenž je až na 107. příčce.

Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.