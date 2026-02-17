Severskou kombinaci na velkém můstku vede Jamamoto, Češi jsou ve třetí desítce

Do olympijského závodu na velkém můstku z dvojice českých sdruženářů lépe vstoupil Jiří Konvalinka. Po skoku mu patří 21. místo a do běžecké části bude vyrážet se ztrátou minuty a 58 sekund na vedoucího Japonce Rjotu Jamamota. Jan Vytrval ve skokanské části obsadil 29. pozici a ztrácí o 62 sekund více. Desetikilometrový běh začne ve 13:45.
Konvalinka, jenž byl v předcházející severské kombinaci se skokem na středím můstku dvacátý, v úterý dolétl na 125 metrů. „Myslím si, že výkonově slušný skok, nepokazil jsem to. Pocitově se mi zdál velice slušný, ještě musím zjistit příčinu, proč to neletělo dál,“ uvedl v nahrávce Českého olympijského výboru pro média.

Vytrval předvedl o deset metrů kratší skok. „Bohužel všechny skoky, co jsem tady udělal, to není ono. Něco tomu chybí, ale nedá se nic dělat,“ litoval. Věří, že si alespoň povede v běžecké části lépe než v prvním olympijském závodě, kdy ho trápila viróza a celkově skončil na 26. místě.

Jamamoto si skokem dlouhým 136,5 metru vytvořil osmisekundový náskok před Rakušanem Johannesem Lamparterem, stříbrným olympijským medailistou ze středního můstku.

O dalších osm sekund zpět je Andreas Skoglund. Šampion ze středečního závodu a další Nor Jens Luraas Oftebro skočil 132,5 m a bude vybíhat jako pátý se ztrátou 22 sekund.

