Severskou kombinaci na velkém můstku vede Jamamoto, Češi jsou ve třetí desítce

Konvalinka, jenž byl v předcházející severské kombinaci se skokem na středím můstku dvacátý, v úterý dolétl na 125 metrů. „Myslím si, že výkonově slušný skok, nepokazil jsem to. Pocitově se mi zdál velice slušný, ještě musím zjistit příčinu, proč to neletělo dál,“ uvedl v nahrávce Českého olympijského výboru pro média.
Vytrval předvedl o deset metrů kratší skok. „Bohužel všechny skoky, co jsem tady udělal, to není ono. Něco tomu chybí, ale nedá se nic dělat,“ litoval. Věří, že si alespoň povede v běžecké části lépe než v prvním olympijském závodě, kdy ho trápila viróza a celkově skončil na 26. místě.
Jamamoto si skokem dlouhým 136,5 metru vytvořil osmisekundový náskok před Rakušanem Johannesem Lamparterem, stříbrným olympijským medailistou ze středního můstku.
O dalších osm sekund zpět je Andreas Skoglund. Šampion ze středečního závodu a další Nor Jens Luraas Oftebro skočil 132,5 m a bude vybíhat jako pátý se ztrátou 22 sekund.