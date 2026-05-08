Bude to hit jako Waka Waka? Shakira nazpívala oficiální píseň pro MS ve fotbale

  20:16aktualizováno  20:16
Kolumbijská zpěvačka Shakira představila oficiální píseň pro fotbalové mistrovství světa, které se v létě uskuteční v USA, Kanadě a Mexiku i za účasti české reprezentace. Krátké video ze slavného stadionu Maracaná popová hvězda ukázala na svém instagramovém účtu, celá píseň s názvem Dai Dai bude zveřejněna ve čtvrtek 14. května.
foto: AP

Shakira už v roce 2010 byla autorkou oficiálního hitu Waka Waka pro MS v Jihoafrické republice a její skladby byly také součástí ceremoniálů na MS 2006 v Německu i 2014 v Brazílii.

Ve čtvrtek část písně představila ve společnosti tanečníků, kteří jsou oblečení v barvách několika reprezentací.

Další hudební hvězdy ozdobí zahajovací ceremoniály ve všech třech pořadatelských zemích. Podle listu New York Times na nich vystoupí Katy Perry, Alanis Morissette či Michael Bublé.

From Maracaná Stadium, here is “Dai Dai,” the @fifaworldcup Official Song 2026. Coming 5/14. We’re ready! ⚽️ @burnaboygram

7. května 2026 v 18:00, příspěvek archivován: 8. května 2026 v 19:38
Šampionát začne 11. června. Čeští fotbalisté odehrají dva zápasy v Mexiku proti Koreji a domácímu týmu, s Jihoafričany se utkají v Atlantě.

