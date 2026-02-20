Vaňková ve druhé polovině šestičlenného závodu začala ztrácet kontakt s nejlepšími ještě s Chorvatkou Katarinou Buričovou. Na páté pozici pak v zatáčce před cílem dvanáctého ze 14 kol škobrtla a nakonec po nezaviněném kontaktu se soupeřkou spadla.
Z prvního místa postoupila už dvojnásobná zlatá medailistka z Milána Xandra Velzeboerová z Nizozemska, jež nakonec dosáhla nejrychlejšího času ze všech.
Vedle dalších favoritek Elisy Confortolaové a krajanky Suzanne Schultingové „vytáhla“ do semifinále časem i čtvrtou v cíli Danae Blaisovou z Kanady.