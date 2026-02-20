Pád ve čtvrtfinále a konec. Smolný debut short trackařky Vaňkové na hrách

Jediná česká olympionička v rychlobruslení na krátké dráze Petra Vaňková po pádu nedokončila čtvrtfinálovou jízdu na trati 1500 metrů a závod pro ni skončil v prvním vyřazovacím kole. Šestadvacetiletá debutantka pod pěti kruhy upadla v závěru páté ze šesti rozjížděk v době, kdy už se ztrátou na vedoucí čtyřčlennou skupinu bojovala o páté místo. Do semifinále postoupily z každé jízdy tři nejlepší závodnice a další dvě s nejlepšími časy.
Česká rychlobruslařka Petra Vaňková čtvrtfinálový závod na krátké trati na 1500 metrů nedokončila. (20. února 2026) | foto: Reuters

Vaňková ve druhé polovině šestičlenného závodu začala ztrácet kontakt s nejlepšími ještě s Chorvatkou Katarinou Buričovou. Na páté pozici pak v zatáčce před cílem dvanáctého ze 14 kol škobrtla a nakonec po nezaviněném kontaktu se soupeřkou spadla.

Z prvního místa postoupila už dvojnásobná zlatá medailistka z Milána Xandra Velzeboerová z Nizozemska, jež nakonec dosáhla nejrychlejšího času ze všech.

Vedle dalších favoritek Elisy Confortolaové a krajanky Suzanne Schultingové „vytáhla“ do semifinále časem i čtvrtou v cíli Danae Blaisovou z Kanady.

