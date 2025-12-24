Show, karaoke a druhý den trénink. Dvacítku znovu čekají netradiční Vánoce

„Jak já vždycky říkám - Vánoce trávíme s tou druhou rodinou,“ řekl Augusta s úsměvem v rozhovoru s novináři. „My to máme celé postavené na týmu, takže si myslím, že je fajn si udělat Vánoce společné, trošku nás to zase přiblíží. Hráči mají každoročně vlastní program včetně nějaké show a karaoke,“ přiblížil kouč.
Za moře vyrazil tým už 11. prosince, ale na přemítání o svátcích dosud nebyl prostor, Štědrý den ale bude výjimkou.
„Posedíme, snažíme se klukům i trošku přiblížit ty české Vánoce, takže posíláme vždy do hotelu i recepty na řízky a bramborové saláty, což ne všechny hotely zvládají udělat, ale alespoň se to tomu trošku blíží. Věřím, že videokoučové připraví i nějakou českou pohádku. A budou i dárečky - svazové, ale i něco malého od nás od trenérů,“ prozradil Augusta.
„I tak si myslím, že budeme mít Štědrý den takový, že ho sice prožijeme takto s hráči, ale všichni už budeme mít v hlavách nastavené to, že to všechno začíná. Myslím, že i kluci jsou už ve věku, kdy jim rodiče tolik nechybí,“ dodal Augusta.
Právě na Štědrý den se totiž přesouvá tým z Bemidji, kde absolvoval přípravný kemp, do Minneapolisu, dějiště základní skupiny B. „My tam pak 25. prosince hned trénujeme a 26. už nás čeká první zápas proti Kanadě (v sobotu 27. prosince od 2:30 SEČ), ale toho 24. prosince si děláme celkově takový pohodový oddechový den, jediný volnější z celého cyklu té přípravy,“ konstatoval Augusta.
Pak už nabere turnaj, na němž budou Češi usilovat přinejmenším o obhajobu bronzu, rychlé tempo. O den později nastoupí ve stejném čase (2:30 SEČ) proti Dánsku, 29. prosince proti Finsku a první část šampionátu zakončí na Silvestra soubojem s Lotyšskem. Třetí i čtvrté utkání se budou hrát od 21:30 SEČ.
„Na co se nejvíce těším? Na kapra, až ho tam dostaneme. Minulý rok měli nějaké zpoždění, takže se to nepovedlo. Ale letos doufám, že se povede nějaká bramborová kaše, bramborový salát a bude to všechno dobře chutnat,“ vyhlížel vánoční menu útočník Petr Sikora. „Minulý rok jsme dostávali i dárky. Možná tentokrát vymyslíme i něco my mezi kluky.“