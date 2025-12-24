Show, karaoke a druhý den trénink. Dvacítku znovu čekají netradiční Vánoce

Autor: ,
  15:38aktualizováno  15:38
Tradičně netradiční vánoční svátky čekají hokejovou dvacítku, která se v zámoří chystá na start mistrovství světa. Štědrý den prožije výběr kouče Patrika Augusty společně, ale tím také jakákoli sváteční pohoda pro českou výpravu skončí. O den později už bude trénovat v dějišti turnaje a plně se koncentrovat na úvodní vystoupení na šampionátu.

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem pěti zemí v Chomutově. Hlavní trenér Patrik Augusta. | foto: Petr Bílek, MF DNES

„Jak já vždycky říkám - Vánoce trávíme s tou druhou rodinou,“ řekl Augusta s úsměvem v rozhovoru s novináři. „My to máme celé postavené na týmu, takže si myslím, že je fajn si udělat Vánoce společné, trošku nás to zase přiblíží. Hráči mají každoročně vlastní program včetně nějaké show a karaoke,“ přiblížil kouč.

Za moře vyrazil tým už 11. prosince, ale na přemítání o svátcích dosud nebyl prostor, Štědrý den ale bude výjimkou.

„Posedíme, snažíme se klukům i trošku přiblížit ty české Vánoce, takže posíláme vždy do hotelu i recepty na řízky a bramborové saláty, což ne všechny hotely zvládají udělat, ale alespoň se to tomu trošku blíží. Věřím, že videokoučové připraví i nějakou českou pohádku. A budou i dárečky - svazové, ale i něco malého od nás od trenérů,“ prozradil Augusta.

„I tak si myslím, že budeme mít Štědrý den takový, že ho sice prožijeme takto s hráči, ale všichni už budeme mít v hlavách nastavené to, že to všechno začíná. Myslím, že i kluci jsou už ve věku, kdy jim rodiče tolik nechybí,“ dodal Augusta.

Právě na Štědrý den se totiž přesouvá tým z Bemidji, kde absolvoval přípravný kemp, do Minneapolisu, dějiště základní skupiny B. „My tam pak 25. prosince hned trénujeme a 26. už nás čeká první zápas proti Kanadě (v sobotu 27. prosince od 2:30 SEČ), ale toho 24. prosince si děláme celkově takový pohodový oddechový den, jediný volnější z celého cyklu té přípravy,“ konstatoval Augusta.

Pak už nabere turnaj, na němž budou Češi usilovat přinejmenším o obhajobu bronzu, rychlé tempo. O den později nastoupí ve stejném čase (2:30 SEČ) proti Dánsku, 29. prosince proti Finsku a první část šampionátu zakončí na Silvestra soubojem s Lotyšskem. Třetí i čtvrté utkání se budou hrát od 21:30 SEČ.

„Na co se nejvíce těším? Na kapra, až ho tam dostaneme. Minulý rok měli nějaké zpoždění, takže se to nepovedlo. Ale letos doufám, že se povede nějaká bramborová kaše, bramborový salát a bude to všechno dobře chutnat,“ vyhlížel vánoční menu útočník Petr Sikora. „Minulý rok jsme dostávali i dárky. Možná tentokrát vymyslíme i něco my mezi kluky.“

Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Šťastné a veselé 1945. První poválečné svátky: jak moc se proměnily od krušných časů protektorátu?

Ilustrační snímek.

Čekstajl

Béžový a neprofesionální. Pánové, nebuďte jako Filip Turek

Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek dorazil na Hrad za prezidentem...

Fotbalové přestupy ONLINE: Hlavatý se vrátil do Pardubic, Plzeň získala Krčíka

Liberecký záložník Michal Hlavatý hledá se chystá na rozehrávku.

Doporučujeme

Křesťané slaví narození syna Božího, jehož ctí i muslimové a říkají mu Ísá

Premium
Muslimové se s křesťany shodnou na tom, že se Ježíš (Ísá) Panně Marii (Maryam)...

Plán USA počítá se zmrazením fronty, řekl Zelenskyj. Otázka území zůstává nevyřešená

Vyjednavači Rustem Umerov and Andrij Hnatov seznámili ukrajinského prezidenta...

Mezinárodní krize nad Českem. Ježíšek do vzdušného prostoru směl, Santa nikoli

Ježíšek vstoupil do českého vzdušného prostoru. Santa Claus povolení nedostal.

Komentář

Pohádka O zlém Trumpovi, hodné EU a Česku uneseném na Východ. Naštěstí jsou pohádky vždy jen pohádkami

Americký prezident Donald Trump a předsedkyně EK Ursula von der Leyenová...

Nic jsem neudělal, snad budou odměny, ozval se exšéf Motola Ludvík z vazby

Obvodní soud pro Prahu 5 se zabývá žádostí bývalého ředitele motolské nemocnice...

Krejčího 19 bodů nestačilo, Atlanta padla počtvrté v řadě. San Antonio ovládlo šlágr

Coby White (0) ze Chicaga se snaží prosadit přes bránícího Víta Krejčího.

V Moskvě opět zahřměly výbuchy v ulici, na které byl zabit generál. Zemřeli tři lidé

V Moskvě opět zahřměly výbuchy v ulici, na které byl zabit generál. Zemřeli tři...

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Hertl skóroval za Vegas, Pastrňák jen mírnil další debakl Bostonu

Braeden Bowman (42) a Tomáš Hertl (48) slaví gól Vegas Golden Knights.

Na Liberecku leží sníh i na hlavních tazích, na východě Čech mohou silnice namrzat

Silná námraza se ve středu ráno objevila i na Žďársku. Hasiči v celém kraji...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.