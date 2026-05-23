ONLINE: Olomouc - Karviná 3:0, Růsek z dorážky navyšuje náskok

Olomouc v Karviné zvítězila 3:1 a má tak blízko k sedmé příčce, která s sebou přináší odměnu tři miliony korun od Ligové fotbalové asociace (LFA) a zároveň účast až v 3. kole domácího poháru v příštím ročníku.
Karviná jde do odvety jen z povinnosti, v týdnu ovládla finále Mol Cupu, což je pro klub historický úspěch.
Góly:
26. D. Šturm, 29. P. Baráth, 60. V. Valošek (vla.)
Sestavy:
T. Stoppen - A. Sylla, J. Král, L. Lurvink - M. Hadaš (71. F. Slavíček), M. Beran, P. Baráth, D. Janošek (71. M. Mikulenka), D. Šturm (46. A. Růsek) - V. Sejk (71. R. Palán), F. Krivak (46. A. Ghali)
Náhradníci:
A. Dolžnikov, M. Mikulenka, J. Jezierski, D. Grgic, A. Ghali, F. Slavíček, J. Šíp, M. Hruška, A. Růsek, J. Sláma, R. Palán
D. Samko, E. Ayaosi, P. Kačor, K. Vinicius, V. Valošek, A. Labík, O. Mrózek, V. Neuman, J. Fleišman, J. Skyba
Žluté karty:
68. J. Fiala
Počet diváků: 6 539 (52 % z kapacity 12 541)