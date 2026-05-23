ONLINE: Olomouc - Karviná 3:0, Růsek z dorážky navyšuje náskok

  14:12aktualizováno  15:22
Olomoučtí fotbalisté v boji o sedmou příčku Chance ligy hájí proti Karviné dvougólovou výhru z prvního duelu. Odvetné finále skupiny o umístění můžete od 14.00 sledovat v online reportáži.
Olomoučtí fotbalisté se radují z gólu. | foto: ČTK

Olomoucký záložník Michal Beran vyváží míč před Ousmanem Condém z Karviné.
Filip Prebsl z Karviné (vlevo) v hlavičkovém souboji s olomouckým Václavem...
Ousmane Condé z Karviné obchází s míčem olomouckého Louise Lurvinka.
Danijel Šturm z Olomouce slaví vstřelený gól.
Olomouc v Karviné zvítězila 3:1 a má tak blízko k sedmé příčce, která s sebou přináší odměnu tři miliony korun od Ligové fotbalové asociace (LFA) a zároveň účast až v 3. kole domácího poháru v příštím ročníku.

Karviná jde do odvety jen z povinnosti, v týdnu ovládla finále Mol Cupu, což je pro klub historický úspěch.

Chance Liga 2025/2026
23. 5. 2026 14:00
Zápas probíhá
Olomouc : Karviná 3 : 0
(2 : 0)
Góly:
26. D. Šturm, 29. P. Baráth, 60. V. Valošek (vla.)
Sestavy:
T. Stoppen - A. Sylla, J. Král, L. Lurvink - M. Hadaš (71. F. Slavíček), M. Beran, P. Baráth, D. Janošek (71. M. Mikulenka), D. Šturm (46. A. Růsek) - V. Sejk (71. R. Palán), F. Krivak (46. A. Ghali)
J. Lapeš - Y. Lawali, F. Prebsl, S. Camara, N. Milič - J. Křišťan, A. Traoré (46. V. Valošek), O. Condé, J. Fiala, J. Chytrý (64. E. Ayaosi) - L. Ezeh (46. D. Samko)
Náhradníci:
A. Dolžnikov, M. Mikulenka, J. Jezierski, D. Grgic, A. Ghali, F. Slavíček, J. Šíp, M. Hruška, A. Růsek, J. Sláma, R. Palán
D. Samko, E. Ayaosi, P. Kačor, K. Vinicius, V. Valošek, A. Labík, O. Mrózek, V. Neuman, J. Fleišman, J. Skyba
Žluté karty:
68. J. Fiala

Počet diváků: 6 539 (52 % z kapacity 12 541)

