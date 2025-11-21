Sigma se v Jerevanu představila 6. listopadu, zápas vyhrála 2:1 a ve 3. kole soutěže si připsala první vítězství.
Výtržnosti v hledišti se odehrály v průběhu prvního poločasu poté, co se hosté podruhé ujali vedení. Mezi fanouškovskými setory začaly létat sedačky i popelnice, lidé šplhali na ploty. V důsledku potyčky obou táborů rozhodčí zápas zhruba na šest minut přerušil.
„Přišel za námi rozhodčí, že tam máme jít. Ale když jsem se podíval na ty fanoušky, tak to nemělo cenu. Létaly tam popelnice. Ale jo, k fotbalu to asi někdy patří a já jsem spíš rád, že za námi fanoušci přijeli. Klobouk dolů, jak nás dlouhodobě podporují, za to jim taky patří velký dík,“ komentoval přímo v Arménii kapitán Sigmy Radim Breite.
Stejně vysokou pokutu zaplatí i arménský klub, dalších 2500 eur (přes 60 000 korun) mu UEFA vyměřila za použití pyrotechniky. Navrch Noahu hrozí částečné uzavření stadionu, pokud se budou výtržnosti v rovněž dvouletém zkušebním období opakovat.
Fanoušci Sigmy nesou trest nelibě, neboť podle dostupných informací to byli právě arménští fanoušci, kteří konflikt vyprovkovali. Noah přitom dostal stejný trest. „Necháme si poslat kompletní odůvodnění. Poté se (o odvolání) rozhodneme,“ řekl iDNES.cz mluvčí Sigmy Jiří Fišara.