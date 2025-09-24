Někdo si rotaci nezaslouží, soptil Janotka po pohárové blamáži. Kritizoval i rozhodčí

Jeho svěřenci se do tempa dostávali pozvolna, o to větší šok nastal, když se v 17. minutě prosadil soupeř zásluhou Zdeňka Fládra.
„Poté to byl z naší strany festival neproměněných šancí. Je vidět, že se trápíme v koncovce. Dnes jsme měli šancí na tři zápasy. Stálo nás to postup, příležitostí bylo obrovské množství. Je moc velký luxus nechat si dát od divizního soupeře tři branky. I když jsme je dostali, sami jsme mohli osm gólů dát,“ líčil důvod porážky pro klubový web Janotka.
Ten přesto mohl být v poločase klidnější, dvěma trefami za dvě minuty totiž vývoj krátce před pauzou otočil Dominik Janošek. Kreativní záložník nejprve proměnil penaltu a vzápětí přidal výstavní trefu do horního rohu brány.
Jenže desátý tým jedné ze skupin čtvrté ligy se dokázal vrátit do hry v 48. minutě zásluhou hlavičky Jakuba Rolince.
„Chyběla nám důslednost v rámci defenzivních standardek. Dostali jsme gól po odraženém míči. Na velkém vápně měl být odvrácen,“ čílil se kouč Sigmy.
A další rána přišla pro jeho klub po čtvrthodině. V 64. minutě totiž pohotově zakončil na přední tyči Martin Ambrož.
Favorit měl přesto stále dost času na zvrácení výsledku, sáhl i pro výrazné osvěžení týmu. Reagoval tak například na ne úplně ideální výkon útočníka Muhameda Tijaniho.
„Po kritice posledních týdnů šel hodně nahoru. Ať už v rámci tréninkového procesu či dobrého úsilí. Ale teď to nedokázal prodat. Je rychlý, ale nevyužívá to. Jeho pohyb musí být výrazně lepší,“ vysvětloval Janotka.
Ten na hřiště krátce po hodině hry poslal mimo jiné reprezentačního záložníka Michala Berana, ani on už ale nedokázal překonat brankáře Zdeňka Kofroně.
Hrdina utkání vytáhl nejlepší zákrok v nastavení, kdy vyrazil hlavičku Daniela Vašulína z bezprostřední blízkosti.
Zbylé okamžiky už domácí dokázali ustát, posléze tak mohly propuknout velké oslavy menšího z olomouckých klubů. To Sigmy se už ve zbytku sezony domácí pohár týkat nebude.
„Je to draze zaplacená facka. Ale zápasů v lize i Evropě bude ještě hodně. Na druhou stranu musím říct, že někteří hráči si po tomto výkonu rotaci nezaslouží,“ nešetřil kritikou Janotka.
Po šokujícím vyřazení navíc musel čelit i nespokojeným fanouškům Sigmy, kteří jen těžce kousali brzký konec. Navíc proti soupeři ze stejného města.
„Je jasné, že dnešní prohra budí emoce a vášně. Nikdo neočekával, že vypadneme. Fanoušci mají na nevoli právo. Bylo to naprosto konstruktivní. Musíme se za tento výsledek zodpovídat,“ popsal třiačtyřicetiletý kouč, jenž rozebral také výkon sudích: „Nechci brečet na rozhodčího, ale nejsem s ním spokojený. Metr, který dneska nastavil, vůbec nechránil hráče,“ uvedl Janotka.
Bojovného protivníka přesto po historickém výsledku nezapomněl ocenit: „Musíme jim pogratulovat. Byl to heroický výkon. Fantastický.“
Nové Sady se po něm můžou těšit na další zajímavou konfrontaci. A kdo ví, třeba ani v následujícím kole jejich pohárová pohádka neskončí.