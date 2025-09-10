Vuelta ONLINE: Další brutální stěna, balík čeká horský dojezd. A snad i boj mezi lídry

Šance bojovat o lepší celkové umístění ubývají, Vuelta ve středu nabízí předposlední horský dojezd v programu. Konkrétně na vrchol El Morredero v severozápadním Španělsku. Do itineráře cyklistického závodu se vrací po skoro dvaceti letech a právě na něm se odehraje to nejdůležitější. Bitva v úniku či mezi adepty na top desítku a červený dres. Sedmnáctou etapu můžete sledovat v podrobné online reportáži.
Cyklisté míří vstříc horské mlze během 13. etapy Vuelty. | foto: Profimedia.cz

„Je to klikatá etapa mezi Galicií a Leónem. Dobrý den by to mohl právě pro únik, a to díky střední délce trasy,“ odkazuje technický ředitel závodu Fernando Escartín na 143kilometrovou vzdálenost mezi startem a cílem.

ONLINE: Vuelta 2025, 17. etapa

Etapu s horským dojezdem na Alto de El Morredero sledujte podrobně.

Cyklisté v průběhu vystoupají skoro 3 400 metrů. Pokud tedy vše proběhne podle plánů a etapu nepoznamenají další protesty aktivistů.

Peloton vyrazí z galicijské oblasti Valdeorras, která je ve Španělsku známá také díky bílým vínům se speciální ochrannou známkou.

Z místních údolí pochází odrůda Godello, které se nikde jinde nedaří lépe. Zajímavostí je, že kvůli hmyzím škůdcům takřka vymizela, ale vinaři ji stihli včas zachránit.

Většina závodníků se ale o záchranu bude pokoušet jinde, po přejezdu hranic do regionu Castilla y León, řadě nehodnocených stoupání, výšlapu na kopec Paso de las Traviesas i sprinterské prémii u Ponferrady.

Profil 17. etapy Vuelty 2025

Za jedním z posledních větších měst na svatojakubské cestě, v němž starověcí Římané ve velkém těžili zlato, nastane zásadní bod v souboji o jiný cenný úspěch, ať už v podobě etapového prvenství či pár získaných, potažmo uhájených, vteřinek.

Bude ale pořádně bolet. Profil zhruba devítikilometrové stěny na Alto de El Morredero ukazuje průměrný sklon 9,7 %. Nejhorší pasáže jsou zhruba v půlce výjezdu, kde se pod jedenáct procent nejde. Až poslední tři kilometry nabízí průměrný pokles zhruba k sedmi procentům.

„Další starý známý se vrací na scénu,“ libují si organizátoři. Nemilosrdný horský dojezd se v programu objevil už v letech 1997 a 2006. Vládli tu domácí cyklisté, nejprve Roberto Heras, později Alejandro Valverde.

V celkovém pořadí se vzhledem k přílišné prudkosti El Morredera drtivé odstupy netvořily. Vždy šlo o pár vteřinek. Lídr Jonas Vingegaard z Vismy jich má nyní na druhého Joaa Almeidu (UAE) osmačtyřicet. Třetí Tom Pidcock (Q36.5) ztrácí přes dvě a půl minuty a vedoucímu duu nestačí. Naopak čelí náporu Jaie Hindleyho z Bory, jenž je o 32 sekund zpět.

Změní se nějak v předposledním horském dojezdu letošní Vuelty osazenstvo v top desítce? A ukáže se opět někdo z domácích závodníků?

