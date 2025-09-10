Vuelta ONLINE: Další brutální stěna, balík čeká horský dojezd. A snad i boj mezi lídry

„Je to klikatá etapa mezi Galicií a Leónem. Dobrý den by to mohl právě pro únik, a to díky střední délce trasy,“ odkazuje technický ředitel závodu Fernando Escartín na 143kilometrovou vzdálenost mezi startem a cílem.
ONLINE: Vuelta 2025, 17. etapa
Etapu s horským dojezdem na Alto de El Morredero sledujte podrobně.
Cyklisté v průběhu vystoupají skoro 3 400 metrů. Pokud tedy vše proběhne podle plánů a etapu nepoznamenají další protesty aktivistů.
Peloton vyrazí z galicijské oblasti Valdeorras, která je ve Španělsku známá také díky bílým vínům se speciální ochrannou známkou.
Z místních údolí pochází odrůda Godello, které se nikde jinde nedaří lépe. Zajímavostí je, že kvůli hmyzím škůdcům takřka vymizela, ale vinaři ji stihli včas zachránit.
Většina závodníků se ale o záchranu bude pokoušet jinde, po přejezdu hranic do regionu Castilla y León, řadě nehodnocených stoupání, výšlapu na kopec Paso de las Traviesas i sprinterské prémii u Ponferrady.
Za jedním z posledních větších měst na svatojakubské cestě, v němž starověcí Římané ve velkém těžili zlato, nastane zásadní bod v souboji o jiný cenný úspěch, ať už v podobě etapového prvenství či pár získaných, potažmo uhájených, vteřinek.
Bude ale pořádně bolet. Profil zhruba devítikilometrové stěny na Alto de El Morredero ukazuje průměrný sklon 9,7 %. Nejhorší pasáže jsou zhruba v půlce výjezdu, kde se pod jedenáct procent nejde. Až poslední tři kilometry nabízí průměrný pokles zhruba k sedmi procentům.
„Další starý známý se vrací na scénu,“ libují si organizátoři. Nemilosrdný horský dojezd se v programu objevil už v letech 1997 a 2006. Vládli tu domácí cyklisté, nejprve Roberto Heras, později Alejandro Valverde.
V celkovém pořadí se vzhledem k přílišné prudkosti El Morredera drtivé odstupy netvořily. Vždy šlo o pár vteřinek. Lídr Jonas Vingegaard z Vismy jich má nyní na druhého Joaa Almeidu (UAE) osmačtyřicet. Třetí Tom Pidcock (Q36.5) ztrácí přes dvě a půl minuty a vedoucímu duu nestačí. Naopak čelí náporu Jaie Hindleyho z Bory, jenž je o 32 sekund zpět.
Změní se nějak v předposledním horském dojezdu letošní Vuelty osazenstvo v top desítce? A ukáže se opět někdo z domácích závodníků?