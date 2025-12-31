Silvestrovské derby ovládli fotbalisté Sparty, Bednář nasázel Slavii hattrick

Fotbaloví internacionálové Sparty v pražském Silvestrovském derby na umělé trávě v Edenu porazili Slavii 6:4. Hattrickem se v 39. ročníku tradiční exhibice blýskl jeden z nováčků Roman Bednář, červenobílí neproměnili dvě penalty. Letenští oplatili rivalovi loňskou porážku a na závěr roku zvítězili počtvrté z posledních pěti zápasů. V derby veteránů nad 45 let vyhrála Slavia 4:3 i díky chycené penaltě v podání brankáře Martina Vaniaka.
Roman Bednář slaví gól během silvestrovského pražského derby.

Roman Bednář slaví gól během silvestrovského pražského derby. | foto: ČTK

Ondřej Kúdela a Lukáš Vácha po silvestrovském pražském derby.
Momentka ze silvestrovského pražského derby.
Erich Brabec během silvestrovského pražského derby.
Tomáš Necid (9) během silvestrovského pražského derby.
Celková bilance v kategorii internacionálů sice nadále vyznívá pro tým z Edenu, který ovládl 22 z 39 ročníků, poslední dobou se ale mnohem více daří sparťanům. Letenští od porážky v roce 2016 prohráli jen vloni (3:7) a letos si připsali dvanácté vítězství.

Na exhibici do Edenu dorazilo zhruba 1200 fanoušků obou pražských rivalů. Diváci měli štěstí, při zápasech sice panovalo mrazivé počasí, vydatněji sněžit ale ve Vršovicích začalo až chvíli po skončení programu.

Slávisté v hlavním duelu hráčů nad 35 let na dvakrát 25 minut během první půle dvakrát srovnali stav, po změně stran ale zahazovali i ty nejvyloženější šance. Brankář Bičík chytil Volešákovi penaltu, poté se z pokutového kopu nařízeného za tři rohy neprosadil ani Necid a sparťané i díky tomu získali tříbrankový náskok.

Debutant Koreš pak už z další penalty nezaváhal a Necid minutu před koncem snížil na 4:5, v nastavení ale na opačné straně definitivně rozhodl z pokutového kopu Bednář. Jeden ze čtyř nováčků v dresu letenských internacionálů během sedmi minut zvládl hattrick, jako kdyby ho vyhecovalo, že v poločasové pauze netrefil branku při tradiční střelbě na šampaňské.

Ondřej Kúdela a Lukáš Vácha po silvestrovském pražském derby.

„Hattrick potěší. I když je to Silvestrovské derby, je to pořád derby a furt ho chci vyhrát. Motivace je vždy. V prvním poločase to nebylo úplně ono. To jsem spíš přihrával, učil se zatáčet, ale druhý poločas už to bylo lepší,“ řekl novinářům Bednář. „Mnohem větším hrdinou než já je David Bičík, chytil minimálně tak sedm osm gólů,“ doplnil dvaačtyřicetiletý bývalý útočník.

Vedle Bednáře mezi internacionály poprvé na Silvestra nastoupili za Spartu další tři debutanti Holek, Mazuch a Vácha, nynější asistent královéhradeckého trenéra, další z nováčků Kušnír se na poslední chvíli omluvil. Za Slavii se v hlavní kategorii vedle Koreše premiérově představil ještě Čmovš.

Před zápasem internacionálů se jako obvykle na dvakrát 20 minut hrálo derby veteránů. I v něm měla zásadní vliv na výsledek neproměněná penalta. V předposlední minutě mohl srovnat sparťan Čížek, gólman Vaniak mu ale pokutový kop vyrazil.

„Nechytal jsem dlouho, byl jsem trochu nervózní. Jsem rád, že se mi povedlo po dlouhé době chytit nějakou penaltu, jinak jsem na ně moc nebyl. Bolí mě kyčel, tak jsem skákal na tu stranu, která mě nebolí,“ řekl Vaniak, který se krátce před penaltou blýskl reflexivním zákrokem proti hlavičce z bezprostřední blízkosti.

Za Slavii vedle brankářské legendy po delší době nastoupil Šmicer, za Spartu pak Řepka. Oba dva se předtím představili jen v mladší kategorii internacionálů. Za letenské veterány se trefil i jediný debutant Matušovič, porážku ale neodvrátil. Slavia si v kategorii nad 45 let připsala sedmou výhru, polovina z celkových 22 zápasů skončila remízou.

39. Silvestrovské fotbalové derby internacionálů

hráči nad 35 let (2x25 min., bilance po utkání 22-5-12)

Slavia Praha - Sparta Praha 4:6 (2:2)
Branky: 12. Kúdela, 22. Jablonský, 47. Koreš z pen., 49. Necid - 44., 45. a 50.+1 z pen. Bednář, 13. a 32. Podaný, 9. Slepička

Sestavy:
Slavia: Diviš - M. Černý, Čmovš, Grajciar, Koreš, Kovařík, Kúdela, Jablonský, Necid, Štohanzl, Švec, Trapp, Volešák
Sparta: Bičík - Bednář, Flachbart, Holek, Hübschman, Jiří Jeslínek ml., Jun, Mazuch, Podaný, Slepička, Vácha, Vidlička

22. Silvestrovské fotbalové derby veteránů

hráči nad 45 let (2x20 min., bilance po utkání 7-11-4)

Slavia Praha - Sparta Praha 4:3 (2:1)
Branky: 5. Ivo Svoboda, 18. Piták, 30. Šmicer, 33. Klinka - 6. Michal Pospíšil, 23. Matušovič, 31. Lokvenc

Sestavy:
Slavia: Vaniak - Janoušek, Jindráček, Klinka, Medynský, Müller, Piták, Řehák, Ivo Svoboda, Šmicer, Ulich, Vávra, Zákostelský
Sparta: Zítka - Čížek, Denk, Flachbart, Fukal, Kincl, Lokvenc, Matušovič, Jiří Novotný, Michal Pospíšil, Řepka, Voříšek, Vrabec, Lukáš Zelenka

