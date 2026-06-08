Sedminásobná olympijská vítězka a třiadvacetinásobná mistryně světa zveřejnila na instagramu fotografii z nemocnice a naznačila, že situace byla natolik vážná, že šlo doslova o život.
„Normálně takové věci nesdílím, protože si své soukromí chráním. Ale to, že jsem tento týden málem zemřela, rozhodně nebylo na mé bingo kartičce,“ napsala devětadvacetiletá gymnastka.
Konkrétní příčinu zdravotních problémů neprozradila, uvedla pouze, že šlo o „jeden z nejstrašidelnějších, ne-li vůbec nejstrašidelnější zážitek jejího života“. Zmínila také, že její manžel, hráč amerického fotbalu Jonathan Owens, byl v té době mimo domov na tréninku svého týmu NFL Indianapolis Colts.
Po zdravotním incidentu několik dní odpočívala na lůžku. Zároveň poděkovala za podporu fanouškům i svým nejbližším, kteří ji navštívili nebo jí poslali květiny.
O zdravotních i psychických problémech přitom Bilesová mluvila už v minulosti. Věnovala se jim také ve čtyřdílném dokumentu Simone Biles se zvedá, který Netflix uvedl před olympijskými hrami v Paříži. Otázka jejího duševního zdraví se ale výrazně řešila už během olympiády v Tokiu, kde v roli největší favoritky kvůli psychickým potížím odstoupila z několika soutěží.
Navzdory tehdejším problémům se Bilesová dokázala vrátit na vrchol a na olympijských hrách v Paříži získala další čtyři medaile, z toho tři zlaté.