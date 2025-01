Siniaková v Melbourne postoupila do semifinále čtyřhry, dál čekají Rusky

Česko-americký pár získal brejk hned v úvodní hře zápasu, ale servis se v následující fázi neukázal jako velká výhoda. Postupně jej ztratily i další dvě aktérky utkání a jako první si podání udržela v Kia Areně až Siniaková.

Náskok 3:1 ale nasazeným jedničkám v pohodě stačil. Soupeřkám postupně odskočily až na konečných 6:1, když jim k proměnění setbolu pomohla závěrečná dvojchyba Mladenovicové.

Na podobně hladkou jízdu to pro pár Siniaková, Townsendová vypadalo i ve druhém setu. Česká hráčka krásným obouručným bekhendem potvrdila čistý brejk na 3:1 a za stavu 5:3 podávala její americká spoluhráčka na vítězství.

Jenže při servisu Townsendové neuhrály favoritky ani bod, a když vzápětí neproměnily ani dva mečboly, povedlo se francouzsko-čínskému páru nečekaně srovnat na 5:5.

Siniaková si pak hladce udržela servis, a přestože se při následné důležité výměně s Townsendovou téměř srazily při snaze o volej, česká deblistka ho uhrála vítězně a vybojovala třetí mečbol.

Ten pak skončil úderem Mladenovicové do sítě a po výhře 6:1, 7:5 jsou Češka s Američankou už v semifinále.

„Sice jsme ve druhém setu vedly 5:2, ale pořád to byl jen jeden brejk. Když jsme pak udělaly pár chyb, byly jsme v tu chvíli trochu pod tlakem. Ale snažily jsme se bojovat dál a jsem ráda, že jsme to nakonec zvládly ve dvou setech.“ přiznala při pozápasovém rozhovoru na kurtu Siniaková, jež v Melbourne usiluje o jubilejní desátý grandslamový titul.

„V těch chvílích nám pomohlo i to, že jsme si jako dvojice sedly. Jsme dobré kamarádky a dokážeme spolu komunikovat. Můžeme být k sobě upřímné, klidně si i během zápasu řekneme: Hej, jsem pěkně nervózní... I tahle vzájemná komunikace je pro nás klíčová.“ potvrdila pohodu loňských wimbledonských šampionek Townsendová.

I díky pozitivní bilanci vítězných úderů 25:13 prošly se Siniakovou už do semifinále, kde je čeká mladý a rovněž ve formě hrající ruský pár Mirra Andrejevová, Diana Šnajderová.

„Bude to těžký zápas, ale zase si to užijeme. Budeme zase bojovat, chceme znovu vyhrát a jít dál. Někdy po druhém kole nás tu z hlediště nějaký fanoušek nazval týmem ‚Taylorina‘, tak snad tuhle novou přezdívku dotáhneme co nejdál,“ uzavřela s úsměvem Siniaková.