S desátou trofejí rovnou do letadla. Siniaková o jubileu i ukecané parťačce

„Oslava bude nakonec jen v letadle, bohužel letím už dneska,“ líčila Siniaková v neděli odpoledne melbournského času. „Takhle to není úplně nejlepší, protože si to člověk neužije. Ale mám nějaké povinnosti a další turnaje.“

Hlavní soutěž podniku WTA 500 v Linci startuje už v pondělí, osmadvacetiletá česká tenistka tedy bude mít co dělat, aby začátek stihla.

„Singl je pořád priorita, takže jedu dál,“ vysvětlila důvod hektického přesunu.

Což ovšem neznamená, že by si deblových počinů nevážila.

„Desátý vyhraný grandslam je určitě nádherný. V prosinci se mě při rozhovorech ptali, zda je tohle cíl do sezony. Říkala jsem, že snad se to povede, a dopadlo to hned při první příležitosti, takže jsem opravdu nadšená.“

S Townsendovou ve finále přemohly tchajwansko-lotyšský pár Sie Šu-wej, Jelena Ostapenková 6:2, 6:7 (4:7), 6:3 a vzhledem k dramatickému průběhu se z vítězství mohutně radovaly.

Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou slaví zisk deblového titulu na Australian Open.

„Byl to velice náročný zápas, hlavně psychicky. Jsem moc hrdá, jak jsme ho s Taylor zvládly,“ těšilo Češku.

S levorukou Američankou se zvládly otřepat z nevydařené koncovky druhé sady, v níž za stavu 5:4 utkání nedopodávaly a následně ztratily tiebreak.

„Před třetím setem jsme si říkaly, že jedeme od nuly,“ přiblížila Siniaková. „Věděly jsme, že se musíme vrátit do naší zóny, tvořit hru a být agresivní. Možná jsme byly i více nervózní, ale bylo super, že jsme se pořád podporovaly.“

Townsendová parťačku povzbudila třeba po úvodní hře třetího dějství, v níž se Češka dopustila tří dvojchyb a pustila soupeřky do brejkového náskoku. „Začátek třetího setu nebyl vůbec dobrý, ale dokázaly jsme to otočit, vrátit se a zvítězit,“ líčila Siniaková.

Přestože se s Američankou daly dohromady teprve loni v květnu, už mají druhý společný grandslamový titul – trofej z Melbourne přidaly k té z Wimbledonu. Očividně se tedy sehrály skvěle, navíc si pobyt na kurtu užívají.

„Vždycky se mi nejlíp hrálo s lidmi, se kterými se hlavně přátelím,“ vyzdvihla jejich vřelý vztah 28letá Townsendová. „Komunikujeme spolu a navzájem se podporujeme, když se jedné z nás nedaří. A můžeme si upřímně říct naše pocity, když jsme třeba nervózní.“

Nicméně se bude muset ještě pořádně činit, aby spoluhráčku v počtu deblových ocenění dohnala.

Siniaková nyní vlastní olympijské zlato z deblu a mixu, prvenství na Turnaji mistryň a čerstvě už deset titulů z grandslamů.

Australian Open vše o turnaji

„Ale ničím speciální tenhle jubilejní není,“ říkala. „Budu se opakovat, ale nerada je porovnávám. Každý má své emoce a něco do sebe. Výjimečné je to asi jen v tom, že opět slavíme s Taylor, a proto jsem si to moc užila.“

Prvních sedm pohárů ukořistila po boku Barbory Krejčíkové, na loňském Roland Garros triumfovala s Coco Gauffovou a nyní rozjíždí vítěznou mašinu s Townsendovou.

„Je pro mě ctí, že mohu stát na stejné straně sítě jako Kateřina,“ říká Američanka. „Nikdo z naší generace nemá tolik deblových úspěchů jako ona.“

I díky těmto komplimentům jí Siniaková odpustila, že ji na tiskové konferenci po nedělním finále v Melbourne, během níž seděly vedle sebe, skoro nepustila ke slovu.

„Ona je ukecaná, ale mně to nevadí,“ smála se Češka. „Samozřejmě je něco jiného, když na tiskovce mluvíte ve svém rodném jazyce. Myslím si, že si tu pozornost užívá a zaslouží si ji.“

A jelikož se dvojice „Taylorina“ momentálně pyšní parádním grandslamovým skóre 16:1, je velmi pravděpodobné, že zájem o ni jen tak neopadne.