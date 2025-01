Siniaková si na Australian Open zahraje o deblový titul, Djokovič skrečoval

Siniaková s Townsendovou zahájily semifinále proti stříbrným olympijským medailistkám z loňské Paříže lépe a při podání Andrejevové získaly první brejk. Na síti řádila především Američanka a po čisté hře právě při jejím servisu šly nasazené jedničky do vedení 4:2.

Mladé Rusky však potvrzovaly, že tvoří velmi nebezpečnou dvojici. Téměř každý jejich útočný úder nebo return byl hrozbou a poté, co Siniakovou připravily o servis, otočily na 5:4 ve svůj prospěch.

Útok na desátý titul Osmadvacetiletá Siniaková v neděli zabojuje o jubilejní desátý titul z grandslamové čtyřhry v kariéře. Coby aktuální deblová světová jednička je ve finále čtyřhry na Australian Open počtvrté, v letech 2022 a 2023 turnaj vyhrála s krajankou Barborou Krejčíkovou.

Vyrovnaný boj dospěl až do tiebreaku, a přestože v něm česko-americké duo dokázalo smazat ztrátu 0:3, první sadu ukořistily Andrejevová se Šnajderovou.

Napínavá bitva ve druhém setu ještě gradovala. Oba páry předváděly dlouhé a pohledné přestřelky od základní čáry, okořeněné ještě pohotovějšími zásahy na síti.

A Siniaková s Townsendovou začínaly získávat převahu. Soupeřkám sice povolily snížit z 5:2 na 5:4, nakonec ale zužitkovaly čtvrtý setbol. Češka při něm ustála typickou výměnu drtivých bekhendů od základní čáry.

V rozhodující sadě uspěl příkladný týmový duch nově pokřtěného dua „Taylorina“. I když nepovedených a těsných úderů do autu nebo do pásky občas přibývalo, obě spoluhráčky se nadále povzbuzovaly.

Po přesné smeči z levačky Townsendové a brejku na 5:3, podávala právě Američanka na postup do finále. A situaci zvládla.

Po výhře 6:7 (4:7), 6:4 a 6:3, na kterou se nadřely přes dvě hodiny, si tak Siniaková s Townsendovou zahrají druhé společné finále grandslamu. Loni ve Wimbledonu uspěly, nyní změří síly s tchajwansko-lotyšským párem Sie Šu-wej, Ostapenková, které plní roli turnajových trojek.

„Byl to velmi těžký zápas. Ale ani první ztracený set na turnaji nás nezastavil, pořád jsme měly vítězné nastavení a bojovaly o každý bod. Podporovaly jsme se navzájem a můžeme se těšit na další společné grandslamové finále. Zase budeme tvrdě bojovat,“ slíbila Siniaková.

Djokovič skrečoval po prvním setu

Zdálo se, že Djokovič je v dostatečné formě, aby letos v Melbourne ukořistil 25. grandslamovou trofej, jeho útok na překonání rekordu Margaret Courtové ale skončil smutně.

V semifinále se Zverevem prohrál po hodině a 22 minutách tiebreak první sady poměrem 5:7, načež utkání skrečoval. Desetinásobný šampion Australian Open nastoupil s obvázaným levým stehnem, s nímž měl potíže už v úterním čtvrtfinále proti Carlosi Alcarazovi. A ani dva dny volna mu nestačily, aby zranění – trhlinu ve svalu – vykurýroval.

„Dělal jsem všechno, co jsem mohl, abych se zotavil,“ líčil na tiskové konferenci. „Od utkání s Alcarazem jsem vůbec nehrál. Léky a práce fyzioterapeuta do jisté míry pomohly, ale na konci prvního setu jsem začal cítit stupňující se bolest. A bylo jí víc, než bych dokázal zvládnout. Je to nešťastný konec, ale snažil jsem se.“

Němec postoupil do svého třetího grandslamového finále, v Melbourne si zahraje o titul poprvé. Loni neuspěl v rozhodujícím utkání na Roland Garros, v roce 2020 prohrál finále na US Open.

„Samozřejmě jsem rád, že jsem ve finále. Na druhou stranu není nikdo, koho bych si na okruhu vážil víc než Novaka,“ řekl v rozhovoru na kurtu Zverev.

Turnajová sedmička Djokovič, který v dřívějších kolech vyřadil Tomáše Macháče či Jiřího Lehečku, ve čtvrtém gamu odvrátil čtyři brejkboly, vzápětí ale tři při podání Němce neproměnil.

V závěru setu si začal stěžovat směrem ke svému trenérskému boxu, servis přesto udržel až do zkrácené hry. V ní Zverev rozhodl za stavu 6:5, kdy získal míček při Srbově podání. Djokovič následně přešel k síti a duel vzdal. Při odchodu ze hřiště ho doprovázelo také bučení některých fanoušků.

V nedělním finále bude Zverevovým soupeřem Ital Sinner, který v semifinále porazil Američana Bena Sheltona 7:6, 6:2, 6:2 a dělí ho jedna výhra od obhajoby titulu. Duel proti turnajové jednadvacítce vyhrál za dvě hodiny a 36 minut.

Třiadvacetiletý Sinner si proti o rok mladšímu Sheltonovi vylepšil vzájemnou bilanci na 5:1 a porazil ho popáté za sebou. Soupeři šestkrát sebral podání, sám přišel o servis dvakrát.

Třetí set získal i navzdory svalovým potížím. Shelton doplatil na 55 nevynucených chyb, Sinner jich udělal 26.

Jannik Sinner se nechává ošetřit v semifinále Australian Open.

Ital v neděli zabojuje o třetí grandslamový titul v kariéře. Vedle loňského triumfu v Melbourne, kde nyní prodloužil vítěznou sérii na 13 zápasů, uspěl také loni v září na US Open.

Kumstát má titul z juniorské čtyřhry

Juniorskou čtyřhru na Australian Open vyhráli Jan Kumstát s Američanem Maxwellem Exstedem. Ve finále porazili v pozici turnajových dvojek srbsko-ruskou dvojici Ognjen Milič, Jegor Plešivcev 7:6. 6:3. Kumstát v Melbourne navázal na krajana Maxima Mrvu, který loni ovládl juniorskou čtyřhru na US Open.

Osmnáctiletý Kumstát vybojoval mezi juniory první grandslamový titul a napravil loňský finálový nezdar z dvouhry. V letošním ročníku juniorského Australian Open skončil v singlu ve čtvrtfinále, kde nestačil na Švýcara Henryho Berneta.

Kumstát a o rok mladší Exsted zvládli ve čtyřhře všech pět zápasů. Třikrát postoupili díky úspěšným super tiebreakům ve třetí sadě. Finálové utkání na tvrdém povrchu v Melbourne ovládli za hodinu a dvanáct minut.