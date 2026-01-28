Siniaková deblový titul z Australian Open neobhájí, ve čtvrtfinále končí i Nouza a Rikl

,
  7:09aktualizováno  7:09
Ve středu vypadli na tenisovém Australian Open poslední čeští zástupci ve čtyřhrách. Ve čtvrtfinále prohráli obhájkyně titulu Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová i Petr Nouza s Patrikem Riklem. Do semifinále ženské dvouhry prošly Jelena Rybakinová a Jessica Pegulaová, v mužské dvouhře půjdou do akce Jannik Sinner či Novak Djokovič.
Fotogalerie3

Kateřina Siniaková ve druhém kole Australian Open | foto: AP

Nasazené jedničky Siniaková s Američankou Townsendovou ve čtvrtfinále nestačily na Annu Danilinovou a Aleksandaru Kruničovou, s turnajovým párem číslo sedm prohrály za hodinu a půl 2:6, 6:3, 0:6.

Vítězky zahrály velmi dobře, ale loňské šampionky nenašly ideální chemii. Na kurt nastupovaly v odlišném rozpoložení – zatímco Američanka v úterý v mixu prošla do semifinále, Siniaková ve stejné soutěži vypadla pozdě večer a ve středu musela do akce už krátce po poledni.

Kateřina Siniaková dobíhá míček ve druhém kole Australian Open.

Po ztraceném úvodním setu si Siniaková s Townsendovou krátce odběhly do šaten, ani po návratu to ale na obrat nevypadalo – když čistou hrou ztratily podání, prohrávaly 2:3. Nicméně v tu chvíli přišla jejich nejlepší pasáž. Údery trefovaly přesně a rychle a po čtyřech vyhraných gamech v řadě si vynutily rozhodující třetí set.

V něm ale zcela odpadly, nedařilo se jim na servisu, na síti ani v mezihře. Uhrály jen sedm fiftýnů a od srbsko-kazašského páru utržily nepopulárního kanára.

Devětadvacetiletá Češka tak přišla o šanci získat dvanáctý grandslamový titul a jedenáctý z ženského deblu. Ve čtyřhře v Melbourne zaznamenala nejhorší výsledek od roku 2019.

Životní grandslam Nouzy a Rikla skončil

V boji o postup do semifinále neuspěli ani Nouza a Rikl, nasazeným šestkám Christianu Harrisonovi a Nealu Skupskému podlehli 2:6, 3:6.

V prvním setu se proti favoritům drželi jen do stavu 2:2, americko-britský pár poté získal čtyři gamy v řadě. Na začátku druhé sady se navíc Nouza nechal ošetřovat, vypadalo to na problémy s kyčlí. V zápase pokračoval, ale s Riklem na další cenné vítězství nedosáhli.

Petr Nouza (vlevo) s Patrikem Riklem na Australian Open.

Sedmadvacetiletí Češi přesto zažili dosud nejpovedenější grandslam v kariéře, po třech výhrách premiérově postoupili do čtvrtfinále.

Ve čtvrtfinále mužské dvouhry bojují Djokovič s Italem Lorenzem Musettim. Poslední zápas dne obstarají vítěz posledních dvou ročníků turnaje Sinner proti světové sedmičce Benu Sheltonovi.

Grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne

tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů

Muži
Dvouhra - čtvrtfinále:

Čtyřhra - čtvrtfinále:
Harrison, Skupski (6-USA/Brit.) - Rikl, Nouza (ČR) 6:2, 6:3

Ženy
Dvouhra - čtvrtfinále:
Rybakinová (5-Kaz.) - Šwiateková (2-Pol.) 7:5, 6:1
Pegulaová (6-USA) - Anisimovová (4-USA) 6:2, 7:6 (7:1)

Čtyřhra - čtvrtfinále:
Kruničová, Danilinová (7-Srb./Kaz.) - Siniaková, Townsendová (1-ČR/USA) 6:2, 3:6, 6:0

Juniorky
Dvouhra - osmifinále:
Makarovová (13-Rus.) - A. Kovačková (1-ČR) 7:6 (7:3), 7:5

Čtyřhra - osmifinále:
Heřmanová, Žoldáková (ČR) - Puškarovová, Dorofejevová-Rybasová (Rus.) 7:5, 6:4

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.