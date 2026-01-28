Siniaková deblový titul z Australian Open neobhájí, ve čtvrtfinále končí i Nouza a Rikl

Nasazené jedničky Siniaková s Američankou Townsendovou ve čtvrtfinále nestačily na Annu Danilinovou a Aleksandaru Kruničovou, s turnajovým párem číslo sedm prohrály za hodinu a půl 2:6, 6:3, 0:6.
Vítězky zahrály velmi dobře, ale loňské šampionky nenašly ideální chemii. Na kurt nastupovaly v odlišném rozpoložení – zatímco Američanka v úterý v mixu prošla do semifinále, Siniaková ve stejné soutěži vypadla pozdě večer a ve středu musela do akce už krátce po poledni.
Po ztraceném úvodním setu si Siniaková s Townsendovou krátce odběhly do šaten, ani po návratu to ale na obrat nevypadalo – když čistou hrou ztratily podání, prohrávaly 2:3. Nicméně v tu chvíli přišla jejich nejlepší pasáž. Údery trefovaly přesně a rychle a po čtyřech vyhraných gamech v řadě si vynutily rozhodující třetí set.
V něm ale zcela odpadly, nedařilo se jim na servisu, na síti ani v mezihře. Uhrály jen sedm fiftýnů a od srbsko-kazašského páru utržily nepopulárního kanára.
Devětadvacetiletá Češka tak přišla o šanci získat dvanáctý grandslamový titul a jedenáctý z ženského deblu. Ve čtyřhře v Melbourne zaznamenala nejhorší výsledek od roku 2019.
Životní grandslam Nouzy a Rikla skončil
V boji o postup do semifinále neuspěli ani Nouza a Rikl, nasazeným šestkám Christianu Harrisonovi a Nealu Skupskému podlehli 2:6, 3:6.
V prvním setu se proti favoritům drželi jen do stavu 2:2, americko-britský pár poté získal čtyři gamy v řadě. Na začátku druhé sady se navíc Nouza nechal ošetřovat, vypadalo to na problémy s kyčlí. V zápase pokračoval, ale s Riklem na další cenné vítězství nedosáhli.
Sedmadvacetiletí Češi přesto zažili dosud nejpovedenější grandslam v kariéře, po třech výhrách premiérově postoupili do čtvrtfinále.
Ve čtvrtfinále mužské dvouhry bojují Djokovič s Italem Lorenzem Musettim. Poslední zápas dne obstarají vítěz posledních dvou ročníků turnaje Sinner proti světové sedmičce Benu Sheltonovi.
Grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne
tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů
Muži
Čtyřhra - čtvrtfinále:
Ženy
Čtyřhra - čtvrtfinále:
Juniorky
Čtyřhra - osmifinále: