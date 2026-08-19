Tažení Bejlek a Bouzkové v Cincinnati pokračuje. Siniaková prohrála s Keysovou

Bejlek porazila osmnáctou hráčku světa Alexandrovovou po necelých dvou hodinách. Zdolala ji i ve druhém vzájemném utkání a navázala proti ní únorové vítězství z finále turnaje v Abú Zabí. V boji o čtvrtfinále vyzve světovou jedničku Bělorusku Arynu Sabalenkovou.
Svěřenkyně trenéra Jakuba Kahouna přišla o první set kvůli ztracenému servisu v deváté hře. Od té chvíle však už byla na podání stoprocentní, druhou sadu získala pěti gamy v řadě od stavu 1:1 a soupeřku dvakrát brejkla i v rozhodujícím třetím setu. Využila hned první mečbol.
Kompletní tenisové výsledky
Osmadvacetiletá Bouzková svedla s o deset let mladší Jovicovou takřka dvouapůlhodinovou bitvu. Nemusela litovat ani pěti dvojchyb. V dalším kole narazí na další Američanku Coco Gauffovou, která plní roli čtvrté nasazené.
Vítězka letošních turnajů v Bogotě a Nottinghamu Bouzková přišla v prvním setu třikrát o servis a prohrávala už 3:5. Soupeřku ale k setbolu nepustila, vynutila si zkrácenou hru a v ní uspěla jasně 7:0.
Také ve druhé sadě čelila česká hráčka nepříjemnému stavu v koncovce. Po ztraceném podání v deváté hře prohrávala 4:5, znovu se jí ale podařilo manko smazat a dotáhnout duel do tiebreaku. V něm Bouzková uspěla tentokrát po třetím využitém mečbolu 7:5.
Siniaková nestačila na favoritku
Čtyřiačtyřicátá hráčka žebříčku Siniaková přišla v obou setech dvakrát o podání, závěrečný game při svém servisu prohrála čistou hrou. Proti o dvacet míst lépe postavené Keysové si vypracovala ve druhé sadě tři brejkboly, ale ani jeden nevyužila.
V generálce na US Open bude Siniaková pokračovat ve čtyřhře, s tradiční spoluhráčkou Taylor Townsendovou jsou coby nasazené jedničky ve druhém kole.
Po nedělním vydřeném vítězství nad Terezou Valentovou odstoupila z turnaje světová devítka Elina Svitolinová. Ukrajinská tenistka, jež proti mladé Češce odvrátila sedm mečbolů, nenastoupila k dnešnímu duelu třetího kola s Číňankou Wang Si-jü. Důvodem je zranění pravého kotníku, které si přivodila už na předchozím turnaji v Torontu a kvůli němuž si vyžádala ošetření i v utkání s Valentovou.
Tenisový turnaj žen v Cincinnati
Tvrdý povrch, dotace 7 433 076 dolarů
Ženy (dotace 7 433 076 dolarů):
Dvouhra - 3. kolo:
Muži (dotace 9 415 725 dolarů):
Čtyřhra - 1. kolo: