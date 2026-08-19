Tažení Bejlek a Bouzkové v Cincinnati pokračuje. Siniaková prohrála s Keysovou

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  8:19aktualizováno  8:19
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Marie Bouzková hraje bekhend ve druhém kole na turnaji v Torontu. | foto: John E. Sokolowski/Imagn ImagesReuters

Tenistky Sára Bejlek a Marie Bouzková postoupily na turnaji v Cincinnati do osmifinále. Dvacetiletá Bejlek porazila nasazenou šestnáctku Jekatěrinu Alexandrovovou z Ruska 4:6, 6:1, 6:2. Turnajová dvaadvacítka Bouzková zdolala o devět příček výše nasazenou Američanku Ivu Jovicovou 7:6, 7:6. Končí naopak Kateřina Siniaková, která narazila na Američanku Madison Keysovou. Loňské vítězce Australian Open podlehla deblová světová jednička 1:6, 3:6.

Bejlek porazila osmnáctou hráčku světa Alexandrovovou po necelých dvou hodinách. Zdolala ji i ve druhém vzájemném utkání a navázala proti ní únorové vítězství z finále turnaje v Abú Zabí. V boji o čtvrtfinále vyzve světovou jedničku Bělorusku Arynu Sabalenkovou.

Svěřenkyně trenéra Jakuba Kahouna přišla o první set kvůli ztracenému servisu v deváté hře. Od té chvíle však už byla na podání stoprocentní, druhou sadu získala pěti gamy v řadě od stavu 1:1 a soupeřku dvakrát brejkla i v rozhodujícím třetím setu. Využila hned první mečbol.

Kompletní tenisové výsledky

Osmadvacetiletá Bouzková svedla s o deset let mladší Jovicovou takřka dvouapůlhodinovou bitvu. Nemusela litovat ani pěti dvojchyb. V dalším kole narazí na další Američanku Coco Gauffovou, která plní roli čtvrté nasazené.

Vítězka letošních turnajů v Bogotě a Nottinghamu Bouzková přišla v prvním setu třikrát o servis a prohrávala už 3:5. Soupeřku ale k setbolu nepustila, vynutila si zkrácenou hru a v ní uspěla jasně 7:0.

Také ve druhé sadě čelila česká hráčka nepříjemnému stavu v koncovce. Po ztraceném podání v deváté hře prohrávala 4:5, znovu se jí ale podařilo manko smazat a dotáhnout duel do tiebreaku. V něm Bouzková uspěla tentokrát po třetím využitém mečbolu 7:5.

Siniaková nestačila na favoritku

Čtyřiačtyřicátá hráčka žebříčku Siniaková přišla v obou setech dvakrát o podání, závěrečný game při svém servisu prohrála čistou hrou. Proti o dvacet míst lépe postavené Keysové si vypracovala ve druhé sadě tři brejkboly, ale ani jeden nevyužila.

V generálce na US Open bude Siniaková pokračovat ve čtyřhře, s tradiční spoluhráčkou Taylor Townsendovou jsou coby nasazené jedničky ve druhém kole.

Po nedělním vydřeném vítězství nad Terezou Valentovou odstoupila z turnaje světová devítka Elina Svitolinová. Ukrajinská tenistka, jež proti mladé Češce odvrátila sedm mečbolů, nenastoupila k dnešnímu duelu třetího kola s Číňankou Wang Si-jü. Důvodem je zranění pravého kotníku, které si přivodila už na předchozím turnaji v Torontu a kvůli němuž si vyžádala ošetření i v utkání s Valentovou.

Tenisový turnaj žen v Cincinnati

Tvrdý povrch, dotace 7 433 076 dolarů

Ženy (dotace 7 433 076 dolarů):

Dvouhra - 3. kolo:
Bouzková (22-ČR) - Jovicová (13-USA) 7:6 (7:0), 7:6 (7:5)
Bejlek (ČR) - Alexandrovová (16-Rus.) 4:6, 6:1, 6:2
Keysová (20-USA) - Siniaková (33-ČR) 6:1, 6:3

Muži (dotace 9 415 725 dolarů):

Čtyřhra - 1. kolo:
Pavlásek, Rikl (ČR) - Venus, Bhambri (N. Zél./Indie) 6:4, 6:4

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