Roland Garros ONLINE: Siniaková s Townsendovou ve finále dominují

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  11:06
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Získá tenistka Kateřina Siniaková jedenáctý titul z grandslamové čtyřhry? Ve finále Roland Garros společně s americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou soupeří se srbsko-kazašským párem Aleksandra Kruničová, Anna Danilinová. Utkání hrané na centrálním dvorci Philippea Chatriera sledujeme v podrobné reportáži.

Kateřina Siniaková se soustředí na úder ve druhém kole Roland Garros. | foto: Reuters

Třicetiletá Češka zažívá deblové finále na pařížské antuce už počtvrté a zatím v něm má stoprocentní úspěšnost. V letech 2018 a 2021 slavila s Barborou Krejčíkovou, předloni s Coco Gauffovou a teď jí chybí poslední krok k titulu po boku jiné Američanky Townsendové.

Na Roland Garros jsou nasazenými jedničkami, Kruničová s Danilinovou plní roli turnajových dvojek. Česko-americký pár s nimi prohrál ve čtvrtfinále letošního Australian Open, ale ve finále v Indian Wells je zdolal.

Siniaková, Townsendová, Kruničová, Danilinová

Finále čtyřhry žen na Roland Garros sledujeme v podrobné reportáži.

Pokud Siniaková s Townsendovou uspějí, získají třetí společnou grandslamovou trofej po předloňském Wimbledonu a loňském Australian Open.

Jejich spolupráce trvá dva roky a je velmi plodná, jen letos ovládly turnaje Masters v Indian Wells, Miami i Madridu. Zaznamenaly také 22 vítězství z posledních 23 utkání, k nimž nastoupily.

Celkově Siniaková usiluje o dvanáctý grandslamový titul, vedle deseti deblových má ještě jeden z mixu.

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