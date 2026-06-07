Třicetiletá Češka zažívá deblové finále na pařížské antuce už počtvrté a zatím v něm má stoprocentní úspěšnost. V letech 2018 a 2021 slavila s Barborou Krejčíkovou, předloni s Coco Gauffovou a teď jí chybí poslední krok k titulu po boku jiné Američanky Townsendové.
Na Roland Garros jsou nasazenými jedničkami, Kruničová s Danilinovou plní roli turnajových dvojek. Česko-americký pár s nimi prohrál ve čtvrtfinále letošního Australian Open, ale ve finále v Indian Wells je zdolal.
Siniaková, Townsendová, Kruničová, Danilinová
Finále čtyřhry žen na Roland Garros sledujeme v podrobné reportáži.
Pokud Siniaková s Townsendovou uspějí, získají třetí společnou grandslamovou trofej po předloňském Wimbledonu a loňském Australian Open.
Jejich spolupráce trvá dva roky a je velmi plodná, jen letos ovládly turnaje Masters v Indian Wells, Miami i Madridu. Zaznamenaly také 22 vítězství z posledních 23 utkání, k nimž nastoupily.
Celkově Siniaková usiluje o dvanáctý grandslamový titul, vedle deseti deblových má ještě jeden z mixu.