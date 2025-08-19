Siniaková si mix na US Open nezahraje. Po odhlášení Sinnera se do turnaje nevešla

Místo česko-italské dvojice v pavouku figuruje americký pár Christian Harrison, Danielle Collinsová. Jedinou Češkou v mixu tak zůstává Karolína Muchová po boku Rusa Andreje Rubljova.
A Siniaková, jedna z nejlepších deblistek posledních let, se nakonec mezi 16 dvojic nevešla, což je přinejmenším zarážející. Už jen vzhledem k tomu, že ještě v pondělí organizátoři avizovali, že má hrát se Sinnerem.
Jenže poté, co hvězdného Itala v pondělním boji o trofej v Cincinnati zastavila nemoc, z mixu se odhlásil. A místo toho, aby se jen našla náhrada na jeho místo vedle Siniakové, pořadatelé do prvního kola proti Alexanderu Zverevovi a Belindě Bencicové vybrali zcela nový pár.
Navíc ne tak věhlasný – při vší úctě k Harrisonovi, 17. deblistovi světa, a Collinsové, 59. tenistce singlového žebříčku.
„Collinsová a Harrison si zajistili účast díky nejvyšší prioritě přihlášky (kombinace žebříčku ve dvouhře a čtyřhře) mezi přihlášenými týmy na seznamu náhradníků,“ uvedli pořadatelé.
Sinner se chce dát do kupy před nedělním startem singlové části US Open, na kterém obhajuje titul. „Cítím se hrozně. Nemůžu se hýbat, mám pocit, že se zhroutím,“ říkal po pondělním finále v Cincinnati s Carlosem Alcarazem, které vzdal po pouhých 23 minutách za stavu 0:5 v prvním setu.
I kdyby zdravotně nestrádal, jeho start v mixu na posledním grandslamu sezony by byl nejistý. Finále v Cincinnati totiž rozehrál v pondělí ve 21:00 SELČ a první kolo v New Yorku měl společně se Siniakovou začít v úterý zhruba ve 23:00 SELČ.
Devětadvacetiletá Češka se do mixu původně přihlásila s deblovou světovou jedničkou Marcelem Arévalem ze Salvadoru, ale divokou kartu nedostali. Se Sinnerem mohla hrát poté, co mu odřekla účast jeho původní spoluhráčka Emma Navarrová z USA. Ale mix si nakonec vůbec nezahraje, přitom na letošním Wimbledonu ho ovládla.
Smíšenou čtyřhru, jejíž formát organizátoři US Open pro letošek významně pozměnili, naopak budou hrát oba šampioni ze Cincinnati – Alcaraz a Iga Šwiateková. Španěl spojí síly s Britkou Emmou Raducanuovou a Polka s Norem Casperem Ruudem.
Jedinou českou tenistkou v pavouku bude Muchová, která po boku Rubljova vyzve v prvním kole americkou dvojici Venus Williamsová, Reilly Opelka.
Ve smíšené čtyřhře, která se letos hraje v novém formátu a netradičně před zahájením hlavních soutěží US Open, startuje 16 týmů. První a druhé kolo se uskuteční v úterý, semifinále a finále o den později.
Hrají se zkrácené zápasy na dva vítězné sety do čtyř vítězných gamů bez výhod. Na klasických šest gamů, ale také bez výhod, se bude hrát jen finále. Vítězná dvojice získá milion dolarů.